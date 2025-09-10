Ministr Stanjura: „Právě jste mě přesvědčil, že ANO volit nepůjdu“

10.09.2025 16:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tvrzením, že hnutí ANO potáhne zemi na východ.

Ministr Stanjura: „Právě jste mě přesvědčil, že ANO volit nepůjdu“
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zbyněk Stanjura

Dialog natvrdo, bez frází

Včera se mi postarší pán na mítinku v Podbořanech přiznal, že se sice o politiku moc nestará, ale že chce volit Ano. „To je Vaše právo a volba,“ povídám a jedním dechem dodávám „Ale viděl jste, s kým půjde do koalice?“ „Ne,“ odpověděl. Tak jsem mu vysvětlil, že půjde s komunisty a s SPD, a že nás 37 let po revoluci otočí zase na východ, do Ruska. Pán se zamyslel a vzpomněl si na sovětskou vojenskou okupaci ze 68. roku, na fronty na všechno zboží, na zavřené hranice a povídá: “Právě jste mě přesvědčil, že ano volit nepůjdu. Já už tu dlouho nebudu, ale takovouhle sviňárnu vnukům neudělám.“ rozloučil se a odešel.

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Nenechají to tak. Přispěje hradní pán.“ Gulyáš tuší nebezpečí
Lipavský a Černochová na kanálu ODS. Hrůza z růstu Stačilo!
ODS natahuje sítě? Článek na Šlachtu, podepsán Wollner. Vše ale bylo jinak
Výbuch v Kataru. Izrael tam napadl velitele Hamásu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ODS , Stanjura

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Potáhne hnutí ANO zemi na východ?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Vylučujeme spolupráci s ANO, SPD a extremisty

A s ODS, kterou po vašem odchodu z vlády a vůbec po tom, jak se k vám Fiala zachoval spolupráci nevylučujete? Je teda pravda, že jste ODS kritizovali už kdysi a pak jste se s ní spřáhli, tak já nevím, jak vám rozumět?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Cukrovka souvisí se způsobem vaření bramborCukrovka souvisí se způsobem vaření brambor Řecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílněŘecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílně

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Stanjura: „Právě jste mě přesvědčil, že ANO volit nepůjdu“

16:04 Ministr Stanjura: „Právě jste mě přesvědčil, že ANO volit nepůjdu“

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tvrzením, že hnutí ANO potáhne zemi na východ.