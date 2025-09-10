Ministr Stanjura: „Právě jste mě přesvědčil, že ANO volit nepůjdu“

Dialog natvrdo, bez frází
Včera se mi postarší pán na mítinku v Podbořanech přiznal, že se sice o politiku moc nestará, ale že chce volit Ano. „To je Vaše právo a volba,“ povídám a jedním dechem dodávám „Ale viděl jste, s kým půjde do koalice?“ „Ne,“ odpověděl. Tak jsem mu vysvětlil, že půjde s komunisty a s SPD, a že nás 37 let po revoluci otočí zase na východ, do Ruska. Pán se zamyslel a vzpomněl si na sovětskou vojenskou okupaci ze 68. roku, na fronty na všechno zboží, na zavřené hranice a povídá: “Právě jste mě přesvědčil, že ano volit nepůjdu. Já už tu dlouho nebudu, ale takovouhle sviňárnu vnukům neudělám.“ rozloučil se a odešel.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV