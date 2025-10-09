Ministr Stanjura: Státní rozpočet na rok 2026 není vylhaný

Výroky předsedy hnutí ANO ke státnímu rozpočtu z posledních dní hraničí s desinformační kampaní. Státní rozpočet na rok 2026, který sestavila naše vláda, není vylhaný. Zopakuji, že jej ovlivnily dvě mimořádné položky, a to navýšení výdajů na obranu a výdaje na výstavbu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech.
Doplním, že vláda rozpočet na příští rok schválila jednomyslně a je v něm obsaženo maximum možného, protože rozpočet přes zmíněné výdaje odráží všechny priority končící vlády s investicemi do budoucnosti a výrazně přispívá k bezpečnosti a energetické nezávislosti našeho státu.
Co se týče rozpočtu ministerstva dopravy Andrej Babiš o něm prokazatelně lže. Všechny plánované stavby běží a vláda v posledních čtyřech letech v této oblasti rekordně investovala. Ostatně k Babišovým blábolům se vyjádřil už kolega Martin Kupka včera.
Slova soudně usvědčeného lháře Andreje Babiše beru tak, že si připravuje půdu pro nezřízené navyšování deficitu, aby mohl opět rozhazovat peníze lopatami jako za covidu. Zcela bez ohledu na reálné možnosti státního rozpočtu a daňových poplatníků. Mantry o všespásném EET nebo vydolování bilionu z šedé ekonomiky jsou z říše snů, stejně tak jako předvolební sliby ANO, které, pokud by byl nový kabinet rozpočtově odpovědný, nemůže nikdy naplnit.
Beru jeho vyjádření jako jednoznačný důkaz, že veškeré snahy o konsolidaci veřejných rozpočtů s novou vládou definitivně končí. Majitel hnutí ANO Andrej Babiš si je toho jistě velmi dobře vědom, a proto se snaží vzbudit dojem, že za astronomický schodek, který je podle všeho připraven hned v příštím roce nasekat, nese odpovědnost ještě naše vláda.
autor: PV