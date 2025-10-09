Ministr Stanjura: Státní rozpočet na rok 2026 není vylhaný

09.10.2025 16:21

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu státního rozpočtu pro rok 2026

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr financí Zbyněk Stanjura

Výroky předsedy hnutí ANO ke státnímu rozpočtu z posledních dní hraničí s desinformační kampaní. Státní rozpočet na rok 2026, který sestavila naše vláda, není vylhaný. Zopakuji, že jej ovlivnily dvě mimořádné položky, a to navýšení výdajů na obranu a výdaje na výstavbu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech.

Doplním, že vláda rozpočet na příští rok schválila jednomyslně a je v něm obsaženo maximum možného, protože rozpočet přes zmíněné výdaje odráží všechny priority končící vlády s investicemi do budoucnosti a výrazně přispívá k bezpečnosti a energetické nezávislosti našeho státu.

Co se týče rozpočtu ministerstva dopravy Andrej Babiš o něm prokazatelně lže. Všechny plánované stavby běží a vláda v posledních čtyřech letech v této oblasti rekordně investovala. Ostatně k Babišovým blábolům se vyjádřil už kolega Martin Kupka včera.

Slova soudně usvědčeného lháře Andreje Babiše beru tak, že si připravuje půdu pro nezřízené navyšování deficitu, aby mohl opět rozhazovat peníze lopatami jako za covidu. Zcela bez ohledu na reálné možnosti státního rozpočtu a daňových poplatníků. Mantry o všespásném EET nebo vydolování bilionu z šedé ekonomiky jsou z říše snů, stejně tak jako předvolební sliby ANO, které, pokud by byl nový kabinet rozpočtově odpovědný, nemůže nikdy naplnit.

Beru jeho vyjádření jako jednoznačný důkaz, že veškeré snahy o konsolidaci veřejných rozpočtů s novou vládou definitivně končí. Majitel hnutí ANO Andrej Babiš si je toho jistě velmi dobře vědom, a proto se snaží vzbudit dojem, že za astronomický schodek, který je podle všeho připraven hned v příštím roce nasekat, nese odpovědnost ještě naše vláda.

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí
Psali jsme:

Ministr Stanjura: Dostupné bydlení místo úřednického městečka Babiše
Ministr Stanjura: Naši bezpečnost posilujeme nad rámec slibů NATO
Ministr Stanjura: „Právě jste mě přesvědčil, že ANO volit nepůjdu“
Ministr Stanjura: Peníze mají zůstat u lidí, kteří si je vydělali

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

