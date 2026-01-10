Ministr Tejc: Slučování okresních soudů řízení nezpomalí, ale zefektivní

11.01.2026 22:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slučování okresních soudů.

Ministr Tejc: Slučování okresních soudů řízení nezpomalí, ale zefektivní
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jeroným Tejc, ministr spravedlnosti

Současná mapa okresních soudů pochází ze 60. let minulého století (!) a neodpovídá dnešním potřebám.

Mezi soudy jsou velké rozdíly ve velikosti i vytíženosti, což brání specializaci – a právě ta zrychluje a zkvalitňuje rozhodování.

Slučování okresních soudů řízení nezpomalí, naopak ho zefektivní: ubude funkcionářů (předsedů a místopředsedů), zachová se počet soudců a práce se lépe rozdělí. Budeme dbát i na dostupnost pro občany.

JUDr. Jeroným Tejc

  • ministr spravedlnosti
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Unést Putina.“ Britský ministr se neudržel. Ihned zasáhlo Německo
„Tátova iniciativa. Já politiku nesleduji.“ Mladý Trojan o videu k volbám
Trump připraven vtrhnout do Íránu. Jeho generál vynesl ortel
Pokračovat v muniční iniciativě? Foldyna se bouří

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

justice , soudy , Tejc

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měly by se okresní soudy slučovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Vladimíra Ludková byl položen dotaz

Paní senátorko

... píšete, že pan Okamura nereprezentuje vaše postoje. A to si představte, že ODS a vůbec celá minulá pětikoalice nereprezentovala postoje mnoha a mnoha voličů! Našlo by se toho mnoho, co pětikoalice prováděla proti vůli voličů! Přesto jsme museli počkat, až volby sjednají nápravu! Nebylo by namíst...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Tejc: Slučování okresních soudů řízení nezpomalí, ale zefektivní

22:14 Ministr Tejc: Slučování okresních soudů řízení nezpomalí, ale zefektivní

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slučování okresních soudů.