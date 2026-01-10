Ministr Tejc: Slučování okresních soudů řízení nezpomalí, ale zefektivní

Současná mapa okresních soudů pochází ze 60. let minulého století (!) a neodpovídá dnešním potřebám.
Mezi soudy jsou velké rozdíly ve velikosti i vytíženosti, což brání specializaci – a právě ta zrychluje a zkvalitňuje rozhodování.
Slučování okresních soudů řízení nezpomalí, naopak ho zefektivní: ubude funkcionářů (předsedů a místopředsedů), zachová se počet soudců a práce se lépe rozdělí. Budeme dbát i na dostupnost pro občany.
