Ministr Toman: Navrhuji založit společnou platformu s Hnutím DUHA

„Všichni partneři věnující se lesnímu hospodářství musí nalézt společnou řeč. Proto navrhuji obratem založit platformu, která by se této problematice věnovala a navrhovala jak okamžitá, tak výhledová řešení, včetně změn legislativy ke zlepšení druhové skladby i zdravotního stavu lesů. Předpokládám, že se do ní zapojí zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostřední, lesnických fakult, České lesnické společnosti, Lesnicko-dřevařské komory ČR, Pro Silva Bohemica a samozřejmě i organizací zaměřených primárně na ochranu lesů a krajiny, tedy v tomto případě Hnutí DUHA,“ řekl ministr Toman.

Zástupci Ministerstva zemědělství a Hnutí DUHA se v naprosté většině témat snažili najít shodu a řešení. Jednali například o možnosti vlastníků volit optimální způsob hospodaření, podporovat přirozenou druhovou skladbu, stabilizaci narušených lesnických ekosystémů, dalším snižování velikosti holosečí, ponechání dřevní hmoty a stromů k dožití, aby se zachovala biologická rozmanitost v porostech. Projednali také škody způsobované lesní zvěří a regulaci jejích stavů. Obě strany se shodly, že je potřebné soustředit se především na ochranu oblastí, které ještě nebyly zasaženy a zároveň využít všechny prostředky k dalšímu zabránění šíření kůrovce a to i na úrovni malých vlastníků lesa.

V oblastech, kde jsou zásahy neefektivní a v chráněných územích, je při omezené kapacitě techniky a pracovníků smysluplné od zásahů upustit a úsilí raději soustředit na plochy, kde to přinese větší účinek.

„Oceňuji přístup nového ministra zemědělství, který přijal mnoho našich podnětů za své a je ochoten se aktivně podílet na našich prioritách jako jsou pestré, druhově bohaté a šetrně obhospodařované lesy, ve kterých je v rovnováze jejich ochrana i hospodaření. Jsme připraveni k dalším jednáním a předkládání vlastních námětů. Taktéž rychlé ustavení skupiny, která se tím bude zabývat, je příslibem, že se řešení nebudou odkládat,“ uvedl Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

Zástupci MZe a Hnutí DUHA také debatovali o certifikaci lesů FSC s tím, že nyní intenzivně jednají státní podniky Lesy ČR, Vojenské lesy a statky a FSC ČR o úpravách českého standardu FSC v rámci jeho adaptace na nové mezinárodní kritéria FSC pro udržitelné hospodaření. Upravený návrh standardu se očekává do konce července s tím, že do konce letošního roku by už mohly být certifikovány první lesní porosty ve správě Lesů ČR.

autor: PV