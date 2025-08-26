Německé školy. Merkelová řekla „zvládneme to“. A dopady jsou tu

26.08.2025 15:52 | Monitoring

V německém veřejném prostoru koluje studie, která ukazuje, že v důsledku migrační krize se zhoršila úroveň německého školství. Migrační krize kulminovala před deseti lety. Tehdejší německá kancléřka Angela Merkelová ujišťovala Němce, že to zvládnou. Jenže nejen zmíněná studie o školství ukazuje něco zcela jiného.

Německé školy. Merkelová řekla „zvládneme to“. A dopady jsou tu
Foto: kr-stredocesky.cz
Popisek: Prázdná učebna

V roce 2015 tehdejší německá kancléřka oznámila, že německou uprchlickou krizi zvládne.

Anketa

Která herečka je lepší?

3%
97%
hlasovalo: 7858 lidí
 „Říkám to jednoduše: Německo je silná země. Motiv, s nímž k těmto záležitostem přistupujeme, musí být: Dosáhli jsme toho tolik – dokážeme to! Zvládneme to a kdekoli nám něco stojí v cestě, musíme to překonat a musíme na tom pracovat. Spolková vláda udělá vše, co je v jejích silách – společně se spolkovými zeměmi, společně s obcemi – aby toho dosáhla.“

Generální tajemník CDU Carsten Linnemann však deset let poté naznačil, že Německo situaci nezvládlo. „Od roku 2015 k nám přišlo 6,5 milionu lidí a méně než polovina z nich má dnes zaměstnání – to považuji za mírně řečeno neuspokojivé,“ řekl v rozhovoru pro Neue Osnabrücker Zeitung.

A pohled na německé školství ukazuje, že situace do budoucna může být ještě horší.

Německý deník Die Welt upozornil na šokující studii. Studii německého Hospodářského institutu (IW) a Iniciativy pro nové sociálně tržní hospodářství (INSM), která ukazuje, že kvalita německého školství se zhoršuje. Podle autora studie Axela Plünneckeho se situace „ve srovnání s rokem 2024 nadále mírně zhoršuje“. „Situace v německých školách zůstává špatná,“ konstatoval. Zvlášť, když porovnáme kvalitu vzdělávání v Německu s rokem 2013 nebo s lety, které roku 2013 předcházely.

Plünnecke hovoří o „zlomu“ kolem roku 2015, tedy o době, kdy kulminovala migrační krize a do Německa přicházely desítky tisíc migrantů a uprchlíků.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

81%
13%
6%
hlasovalo: 6976 lidí
Za posledních deset let bylo do škol zapsáno mnohem více dětí, než ministři školství v roce 2010 očekávali. Více dětí je samo o sobě pro zemi přínosem, „ale v roce 2015 byl školský systém zahlcený a na výzvy spojené se zvýšenou migrací uprchlíků se nenašly žádné rychlé odpovědi“. Spolková ministryně školství Karin Prienová (CDU), kterou citoval i německý list Bild uvedla, že tuto situaci bude možné řešit jen za součinnosti s rodiči. Expertka CDU pro oblast školství Anne Königová upozornila, že v nutných případech bude nutné přitvrdit. „V případě pochybností musíme zvážit i účinné sankce.“ Naproti tomu sociální demokratka a expertka této strany pro oblast vzdělávání Jasmina Hostertová sankce odmítla.

Komentátor Sebastian Briellmann  na stránkách švýcarského listu Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) upozornil, že v krizi není jen německé školství, ale i školství švýcarské. Švýcarské školy by se podle novináře měly vrátit k základům a děti skutečně vzdělávat. Měly by věnovat více času integraci a snaze rozvíjet u dětí různé kompetence. Jenže děti si podle Briellmana musejí osvojit základní znalosti.

Článek obsahuje štítky

Merkelová , migrace , Německo , školství , zahraničí , uprchlíci , Die Welt , NOZ , Bild , NZZ

autor: Miloš Polák

