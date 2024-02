Ministr Válek: Babiš. Tradičně bizarní směsice lží, hospodského chvástání a ublíženeckého kňourání

reklama

„Komunisté? Co slovo, to lež. Co čin, to zločin.“ Tato slova Františka Fajtla mi rezonovala v hlavě při poslechu Babiše, jehož soudruzi naše stíhací eso kdysi vyhodili z armády a poslali na Mírov.

Včerejší projev expremiéra byl tradičně bizarní směsicí lží, hospodského chvástání a ublíženeckého kňourání. Sebestředné výkřiky o jeho projektech ve zdravotnictví jen potvrzují, že mu nikdy nešlo o pacienty, ale pouze a jen o vybudování svých pomníků, kterými by se pak mohl chlubit. Na to skutečně nejsem zvědavý. Proto jsem mj. ten jeho megalomanský nesmysl na Vinohradech nahradil skutečným posílením onkologické péče, prevence i výzkumu, a to nejen v Praze, ale i v krajích. Například v tom Karlovarském, na který hnutí ANO roky kašlalo.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády

