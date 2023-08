Ministr Válek: Spotřeba antibiotik bude v nadcházející sezóně respiračních onemocnění pokryta

reklama

Plány výrobců počítají s dodávkami více než 130 tisíci balení tabletových penicilinů i sirupů pro ty nejmenší. Tyto dodávky budou průběžně zaváženy do prvních říjnových dnů. Dalších 170 tisíc balení dorazí do první poloviny listopadu. Celkem tak jde o 300 tisíc balení antibiotik. Jak se vyvíjí jednání o dalších dodávkách, budu informovat v jednom z příštích článků. Ani náznakem by se ale neměla opakovat situace z prvních měsíců letošního roku.

To je ta nejdůležitější informace, kterou jsem minulý týden prezentoval médiím. Co se současného stavu týče, tak v České republice jsou k dispozici zásoby od různých výrobců. To slovo různé podtrhuji, protože většina z nás si antibiotika spojuje s konkrétní značkou, ale těch výrobců je celá řada. Ano, dochází k regionální nedostupnosti, jenže to ministerstvo v současnosti nemůže ovlivnit. K tomu potřebuji novelu zákona o léčivech. A ta jde na příští sněmovní schůzi.

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 10% Nedovládne 88% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2109 lidí

Fakt, že získáme možnost řídit zbytkovou zásobu léku, je ale jen jeden aspekt této novely. Stěžejní změnou, kterou novela přináší, je povinnost výrobců dodávat léky ještě 1- 2 měsíce po nahlášení výpadku v závislosti na konkrétním léku nebo jeho dostupnosti v uplynulých měsících. Skončí rovněž protěžování konkrétních lékáren distributory. Tím bychom měli předcházet vzniku lokálních nedostupností. Lékárny budou rovněž mít povinnost nahlásit aktuální stav zásob léčivého přípravku s omezenou dostupností a současně ho budou moci objednávat v množství, obvyklém pro danou lékárnu.

Samozřejmě je před námi řada neznámých. Jednou z nich je rychlost, jakou novela zákona o léčivech projde parlamentem. Naposledy když byla na programu počátkem léta, zastavily ji opoziční obstrukce. Bohužel. Přesto v tomto zůstávám mírným optimistou. Na ministerstvu nepolevujeme a nadále jednáme s výrobci po celém světě. A nadále jsem v kontaktu i s odbornými společnostmi a řeším další potenciální scénáře i to, jaké mají různé léky alternativy.

Jsem přesvědčen, že jednání s výrobci a distributory vedla k zajištění takového objemu léků, že dokážeme překlenout případné drobné problémy v dodávkách, protože ty tady byly a budou. Nesmím však dovolit a nedovolím, aby se opakovala situace z počátku letošního roku.

(psáno pro medium.seznam.cz)

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Válek: Před Haškem smekám. Nemá strach odsoudit hokejisty, kteří hrají za Rusko Ministr Válek: Debyrokratizujeme! Ministr Válek: Recept na zvládání výpadků léků míří do sněmovny Ministr Válek: Ruští sportovci jsou až na výjimky nástrojem putinovské propagandy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE