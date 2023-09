reklama

Víte co je to chucpe? Když nejmenovaný velkouzenář nazve Sněmovnu žvanírnou a následně hodiny žvaní o ničem, mává slovy jako džihád či polistopadový kartel (chápu jeho odpor jako předlistopadového komunisty a estébáka) a blokuje svými prázdnými řečmi projednávání zákonů, kterými se snažíme napravit marasmus, který tu způsobil on a jeho parta s dnes již mimoparlametními komunisty a socialisty. A to se děje právě teď.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Penicilin, kapky, antibiotika. Lékař odhalil ,„lékovou krizi“ v ČR. Ordinace nadávají Ministr Válek: Nebudu vyhazovat lidi z práce pouze na základě novinového článku Odpudivá bytost Trump, pravil Pavel. Až za rok vyhraje, tak si generál vzpomene, že mu vázal kravatu, směje se Okamura Klán (KSČM): Vládní cestovka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE