Ministr Vlček: Už jsme dokázali, že se bez ruského plynu obejdeme

Česko tak splnilo povinnost vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie (EU) naplnit zásobníky plynu do dnešního dne minimálně na 90 procent jejich kapacity. „Na zimu jsme dobře připraveni, české zásobníky s plynem jsou díky našemu zodpovědnému přístupu opět plné z více než 90 procent,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Letošní září bylo výrazně chladnější než to loňské. To vedlo k vyšší spotřebě plynu a mírně nižšímu stavu zásobníků, které jsou nyní naplněny o několik procent méně než loni. I přes vyšší spotřebu v září a říjnu však zůstává celková spotřeba plynu v tomto roce nižší než loni. Oproti minulému roku jsme celkově ušetřili téměř 200 milionů kubíků plynu. Ve srovnání s rokem 2021 přitom loňská spotřeba klesla o 28 procent, tedy o 2,7 miliardy kubíků. Současné zásoby plynu jsou přesto přibližně o 2 procentní body vyšší než jejich průměrná úroveň v letech 2019 až 2023.

Zatímco do roku 2022 téměř veškerou spotřebu plynu v České republice pokrývaly dodávky plynu z Ruska, od října 2022 do září 2023 do Česka žádný plyn z Ruska neproudil. V říjnu 2023 však začal plyn opět proudit přes Slovensko, což je jediná cesta, kterou může do Česka ruský plyn téct.

„Už jsme dokázali, že se bez ruského plynu obejdeme a musíme teď udělat vše pro to, aby tomu tak bylo i do budoucna. Nejen u plynu, ale i dalších surovin. Není morálně ospravedlnitelné, abychom finančně podporovali zbrojení režimu, který nás označil za svého nepřítele a který vraždí děti a nevinné civilisty. Na odstřihávání dodávek plynu z Ruska jsme hodně odpracovali díky zajištění alternativních dodávek, jako je pronájem LNG terminálu v Holandsku, a budeme v tom pokračovat,“ dodává ministr Vlček.

Plyn do Česka dováží soukromníci, jejichž obchodní rozhodnutí se řídí především cenou. Na snížení dodávek plynu z Ruska mají značný vliv opatření vlády, která pomáhají zajistit alternativní dodávky. Podíl v LNG terminálu v Holandsku pronajala česká vláda ve spolupráci se skupinou ČEZ. Ten zajistí přibližně 40 procent roční spotřeby, přičemž do terminálu se nesmí dovážet ruský plyn. Zároveň vláda společně s ČEZ zajistily podíl v budoucím LNG terminálu v německém Stade.

Kromě toho ministerstvo zprostředkovává českým obchodníkům kontakty s alternativními dodavateli plynu, jako jsou Alžírsko, Omán, Norsko či Spojené státy. Právě s Alžírskem včera společnost ČEZ uzavřela kontrakt o dodávkách plynu. Smlouva pokrývá roční objem odpovídající spotřebě přibližně 100 000 domácností, což představuje asi 2 % roční spotřeby plynu v Česku.

„Dále se podařilo dosáhnout dohody s Německem o zrušení jejich poplatku, který prodražuje dodávky neruského plynu ze západu do střední Evropy. Po jeho zrušení očekáváme opětovné zvyšování podílů dovozů přes Německo,“ říká vrchní ředitel sekce energetiky René Neděla. Díky všem těmto opatřením je Česká republika připravena na nadcházející zimní sezónu a může se spolehnout na stabilní a bezpečné dodávky plynu od důvěryhodných partnerů.