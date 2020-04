Ministr Vojtěch: ČR se v plošném nošení roušek stává vzorem pro celý svět

reklama

Zdravím vás přátelé,

čtvrtý týden s koronavirem je za námi. A zvládáme to skvěle. Poslední data nám dodala mírný optimismus, že vývoj epidemie máme pod kontrolou a opatření zabrala. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní a v posledních dnech klesá. Dnes jsme také dosáhli téměř stovky uzdravených z koronaviru a já budu doufat, že při další aktualizaci dat tuto hranici pokoříme.

Stávající vývoj počtu pacientů a čerpání kapacity systému zcela odpovídá tomu, co jsme předpokládali. Kapacita celého systému je aktuálně více než dostatečná a kvalita péče je naprosto shodná jako v období před epidemií. Stále také zapojujeme další laboratorní kapacity. V mezinárodním srovnání testujeme nadprůměrně. Nyní vzorky na koronavirus vyšetřuje již 77 laboratoří.

Anketa Obstál prezident Zeman v koronavirové krizi? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 3141 lidí

V tom, jak dobře si stojíme v boji s koronavirem, nás ocenil i šéf WHO pro Evropu Hans Kluge.

Neustále také posilujeme opatření mezi seniory.

Je nesmírně důležité dbát na ochranu staršího obyvatelstva, jsou jedna z nejohroženějších skupin. Děláme vše proto, aby se u nich co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou.

Kromě již platného přísného zákazu návštěv jsme zavedli vstupní vyšetření všech klientů domovů důchodců na koronavirus. Plánujeme také začít testovat pracovníky domovů důchodců, abychom měli jistotu, že se nákaza do těchto zařízení nedostane.

Primárně chceme, aby se nakažení klienti domovů důchodců s lehkým průběhem onemocnění nemuseli nikam přesouvat, protože vnímáme, že jakákoliv změna prostředí, stěhování do neznámého, pro ně není jednoduchá. A pokud nemají vážné problémy, není pro hospitalizaci v nemocnici ani žádný důvod. Pokud by se ale jejich stav zhoršil, proběhne hospitalizace okamžitě.

Opatření směrem k seniorům musíme dělat citlivě. Tohle období pro ně musí být velice stresující a pobyt v nemocnici, pokud to jejich stav vyloženě nevyžaduje, by jim na psychice určitě nepřidal.

Tento týden se ČR stala lídrem hnutí Masks4All. Spisovatel Petr Ludwig natočil video o tom, proč je důležité nosit roušky a snaží se jím přesvědčit další státy o tom, aby to také zavedly. S nadšením jsem přijal Petrovu nabídku na závěr namluvit vzkaz ostatním ministrům a vládám. Video se od té doby neskutečně šíří. A co se nestalo. WHO připustila roušky jako efektivní ochranu před koronavirem a americká vláda doporučila svým občanům roušky nosit. V ČR to bylo jedno z nejdůležitějších rozhodnutí. A jestli to pomohlo u nás, může to pomoci kdekoli.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hovořil jsem o tom také pro americkou televizi CNN. ČR se prostě v plošném nošení roušek stává vzorem pro celý svět.

Nicméně v týdnu jsme připustili velmi rozumné výjimky. Protože roušky či podobná zábrana úst a nosu může velmi malým dětem znesnadňovat dýchání, dohodli jsme se s odborníky, že to pro děti mladší 2 let uvolníme. Roušky nemusí mít nasazené také řidiči, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle. Tam to také nedávalo smysl. Nicméně pro všechny ostatní povinnost nosit roušky na veřejnosti zůstává. Je to opravdu důležité. Mám ale pocit, že to lidem nedělá problémy, z nošení roušek se stala móda. Na ulici vidím jednu hezčí roušku vedle druhé.

Spustili jsme také linku první psychologické pomoci pro zdravotníky. Období, které nyní zažívají, pro ně není jednoduché. Pracují v rizikových podmínkách a je na ně kladena velká zodpovědnost. Musíme jim maximálně pomáhat. Linka je tady pro ně v nepřetržitém provozu, pomoc na ní zajišťují odborníci.

Zaznamenal jsem v posledních dnech stigmatizaci nemocných a zdravotníků, kteří se o ně starají, v očích veřejnosti. Vůbec se mi to nelíbí. Odmítat pustit do obchodu sestřičky, které pečují o nakažené, za přísných pravidel a s pomůckami, nebo souseda, který se vyléčil, to je skutečně hrozné. Chtěl bych vás všechny požádat o solidaritu. Nejsme my a oni. Mohlo by to potkat každého z nás.

A v neposlední řadě zmíním ochranné pomůcky. Za poslední týden se situace hodně zlepšila. Zdravotníkům do terénu jsme poslali již přes 11,3 milionů pomůcek. Přes 8 milionů roušek, přes 1,8 milionů respirátorů a více než 800 tisíc rukavic. A další jsou na cestě. Lékařům a lékárníkům v terénu dodáváme každý týden 300 tisíc respirátorů. Pokud je to potřeba, pomáháme Ministerstvu vnitra zásobovat sociální služby. Celkem jsme do ČR dodali již 17,5 milionů kusů materiálu. Distribuované množství můžete sledovat na webu ministerstva ke koronaviru.

Mrzí mě, že ze strany médií čelíme neférové kritice, že neodebíráme od českých dodavatelů. Není to tak! Mezi našimi dodavateli je 16 tuzemských společností. 3DEES INDUSTRIES, SIGMA, NANOLOGIX, PARDAM, REFIL, MOLDEX, eBIOneta, BATIST, DINA HITEX, RESPILON, SCIMED BIOTECHNOLOGIES, PLEAS, RICHTER MEDICAL, ZDRAVTEX, OKULA NÝRSKO, PRŮŠA RESEARCH. A rozhodně chceme spolupracovat s dalšími. Podpora českých firem je pro nás prioritou. Nicméně poptávka je větší než nabídka, a tak se musíme ohlížet i do zahraničí, například do Číny, Vietnamu či Malajsie, kde je nyní nejvíce dostupných pomůcek. A vždy si pečlivě ověříme jejich kvalitu. Cílem je dostat sem maximum pomůcek pro naše zdravotníky.

Mám pocit, že z nás prvotní úzkost z epidemie spadla. Ulevilo se nám, že u nás zatím nenastal italský scénář. Zvykli jsme si také na život s nutnými omezeními. Obdivuji vaši trpělivost a prosím, nepolevujme, nenechme se ukolébat pozitivními čísly. Hranice toho, aby se epidemie začala vyvíjet jiným směrem je velmi tenká. Ale spolu to zvládneme.

Psali jsme: Ministr zdravotnictví zajistil pomoc medikům. Starají se o nakažené v domově pro seniory. Trvalo to necelých 57 minut Vojtěch se ve studiu ČT chválil, jenže odborářku nepřesvědčil. Vše skončilo výzvou k rezignaci Ministr Vojtěch: Prosím, odložte návštěvy chat a chalup a zůstaňte doma Ministr Vojtěch: Je nutné počítat s dopady do systému veřejného zdravotního pojištění

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.