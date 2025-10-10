Včelaři Letiště Praha opět získali zlatou medaili v soutěži Český med

Hodnocením sta procent již po jedenácté získal med Letiště Praha zlatou medaili ve stejnojmenné soutěži, kterou pořádá Český svaz včelařů. V soutěži se tradičně hodnotí parametry, jako jsou obsah vody, sacharózy, elektrické vodivosti, správnost údajů na etiketách a estetický dojem z celého balení medu. Letiště Praha zasílá vzorky svého medu květového do soutěže již od roku 2013.
„Že náš letištní med už několik let v řadě splňuje všechny požadavky k získání certifikace Český med, mě velmi těší. Na letišti včely chováme už 14. rokem a důvodem je zejména biomonitoring, kterým sledujeme vliv letecké dopravy na kvalitu životního prostředí v okolí letiště,“ popisuje důvod chovu včel na pražském letišti Soňa Hykyšová, ředitelka pro Oblast životního prostředí, udržitelnosti a ESG.
„Prostřednictvím pylu a včelích produktů jsme tak schopni sledovat úroveň znečišťujících látek v ovzduší. Pyl, jako hlavní ukazatel znečištění životního prostředí, je předáván k rozborům na Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze, kde je zkoumán obsah těžkých kovů a organických látek,“ dodává Soňa Hykyšová.
V areálu letiště se aktuálně nachází šest včelstev. Včelaři letos stočili kolem 40 kilogramů medu, a naplnili tak 160 sklenic.
autor: Tisková zpráva