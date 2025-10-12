Odchod Syřanů z Německa? Válka tam už skončila, vzkazuje ministr

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Jenže o deset let později se situace změnila. Politici nejsilnější německé vládní strany CDU, z níž vzešla i Merkelová, přiznávají, že Německo migrační krizi tak docela nezvládlo. Stávající ministr vnitra Alexander Dobrindt ze sesterské CSU teď slíbil, že žádosti o azyl budou znovu přezkoumány a že ti mladí práceschopní syrští muži, kteří na azyl nemají nárok, budou odesláni zpět do své vlasti.
„Německo má v úmyslu v budoucnu deportovat nejen nebezpečné osoby a zločince, ale i obyčejné mladé syrské muže, jejichž žádosti o azyl byly zamítnuty. První krok: Podle informací deníku BILD bude Spolkový úřad pro migraci opět zpracovávat žádosti o azyl od Syřanů – ‚především od mladých, zaměstnatelných mužů‘,“ napsal server nejčtenějšího německého listu.
Všichni Syřané, kteří uprchli do Německa, požívají v Německu kvůli občanské válce ochrany. Ale tato válka již skončila. A tak se podle spolkového ministra vnitra změní i pohled německých úřadů na syrské uprchlíky. Dobrindt prý navíc chce odepřít azyl Syřanům, kteří se po útěku vrátí do své země na návštěvy, např. na cestu za příbuznými. „Pracujeme na dohodě se Sýrií, která umožní repatriaci. Chceme začít s repatriací zločinců,“ oznámil ministr vnitra deníku Bild.
O deportacích Syřanů, kterých dnes v Německu žije na 955 tisíc, se mluví již řadu dní. Na diskusi upozornil např. server německého deníku Rheinische Post.
Zpravodajský pořad Tagesschau veřejnoprávní televize ARD k tématu doplnil, že v loňském roce bylo v Německu naturalizováno 83.150 bývalých syrských občanů. Mnoho uprchlíků, kteří přijeli v letech 2015 nebo 2016, nyní splňuje kritéria pro naturalizaci.
Obdobně prý Dobrindt hodlá přistoupit k uprchlíkům z Afghánistánu.
„Mým cílem je v budoucnu provádět pravidelné deportace do Afghánistánu. V současné době je to možné pouze s podporou emirátu Katar,“ řekl novinám. „V budoucnu bych to rád organizoval bez zprostředkovatelů. K tomu je nutné hovořit s odpovědnými úřady v Kábulu.“
Německá vláda však v tuto chvíli neudržuje diplomatické vztahy s islamistickým Tálibánem, který se v Afghánistánu vrátil k moci od srpna 2021.
