Ministr Zaorálek: Snížení daní lidem s vysokými příjmy žádnou ekonomiku nenakopne

Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Já se omlouvám, já to nedokážu poslouchat, tak bych nemohl v noci usnout večer, kdybych se teď neozval. Tak mi dovolte, on sice pan poslanec Petr Fiala řekl, že je to podrobná rozprava, takže on se zdrží nějakých obecnějších úvah, nicméně nakonec si je neodpustil. Já, jak říkám, nedokážu k tomu mlčet, protože mně připadá, když v téhle Sněmovně znovu zní takové ty zombie myšlenky staré české pravice a zní tady úplně bez reakce, tak mi to připadá, že to by nemělo projít. Jenom připomenu, co tady pan předseda Petr Fiala řekl, ty dvě klasické zombie myšlenky byly, ta jedna, pan předseda řekl, že nechápe ten křik, který tady vznikl kvůli nějakým pouhým několika desítkám miliard, které posílí deficit státního rozpočtu, několika desítkám miliard, které podle něho pouze budou znamenat peníze do kapes 3,5 milionů lidí, takže co je na tom špatného, to je přece jenom dobrá věc. A ta druhá zombie myšlenka byla, že my to samozřejmě spravíme, protože zároveň předložíme návrhy na několik desítek miliard úspor, které budou tedy zřejmě kompenzovat tady několik blahodárně rozdaných desítek miliard do kapes lidem, což je samozřejmě jenom dobrá věc a nikdo proti tomu nemůže nic namítat. Tak já bych ráda panu předsedovi Fialovi jednou ještě zopakoval, co mi připadá, že je tady asi marné říkat, ale myslím si, že by to mělo ale i aspoň zaznít. Ta zombie myšlenka, kterou on tady pořád opakuje, je a kterou pořád nějak nedokáže překonat, i když je už stará dvacet, to je takový pětadvacet, třicet let starý český omyl, že prostě omezení daní zvyšuje růst. On říkal pan předseda přece, proč se bojíme toho deficitu, že to trochu zvýší deficit, vždyť to zvýší růst. Tak tahle věta, opakuji, není pravda, já bych byl rád, kdyby už ji tady neopakoval. Ano, má pravdu v tom prvním. V této chvíli ve světě všude vycházejí texty, které říkají, že díky druhé vlně pandemie je třeba, aby stát pomohl zvýšenými výdaji. To teď si přečtete, zrovna dneska si to přečtete v Americe jako si to přečtete v Evropě. Skutečně se volá po tom, aby se i zvyšovaly deficity, zvyšovaly výdaje, aby se ta další vlna pandemie překonala, jinak to ty ekonomiky ohrozí. To pravda je. V tomto smyslu říci, že deficit sám o sobě není zlem, je možné přijmout. Ale není možné přijmout tu druhou, tu zombie myšlenku, kterou pan předseda opakuje, že to, že jsme omezili daně a že je omezíme, to samo o sobě je blahodárné, protože nám to sníží růst a ten deficit bude dobře použit. To prostě není pravda. Deficit má oprávnění, pokud nakopne ekonomiku.

A dovolte, abych ještě jednou tady zopakoval. Pokud zvýšíme daně vysokopříjmovým, tak takovéto zvýšení... takovéto snížení, pardon, takovéto snížení daní těm s vysokými příjmy žádnou ekonomiku nenakopne a skoro nikdo to nedělá, aspoň mi řekněte, kdo to dělá, že tohle prostě pravda není. Tyto desítky miliard, o kterých on říká, že se nic neděje, jsou desítky miliard, které jsou neefektivní, protože ty prostě do spotřeby nepůjdou. To znamená, takovýto deficit je marný. Takovýto deficit je neplodný, tak jakkoliv já bych myšlenku deficitu v takovéto situaci hájil, tak prostě ji nemůžu hájit ve chvíli, kdy ty peníze prostě neposlouží tomu, co mají, aby udržely ekonomiku v chodu nebo aby ji pomohly oživit.

A ta druhá teze, kterou říká, to už se taky skoro divím, že tuhle zombie myšlenku si dovolí opakovat, že zase budou přicházet s těmi desítkami miliard úspor. Tak na to jsem tedy zvědavý, protože vím, jak takové myšlenky úspor vypadaly před deseti lety v podání pana Topolánka a pana Kalouska, tehdy tady přinášely právě to austerity, škrcení, které víme, kolik nás stálo, a rád bych upozornil, že obecně to funguje tak, že takovéto úspory nakonec jsou ponejvíc úspory právě do takových oblastí jako jsou kvalitní školy, jako je zdravotnictví, jako je právě to, co se má investovat do lidí, do budoucnosti, (takže?) takhle skončí tyto úspory. Omezují to, co vlastně vytvářejí podmínky budoucího života lidí. A pokud se zase přijde s těmi myšlenkami, že se bude plošně, plošně škrtat, třeba nejlépe budeme škrtat ty nenáviděné úředníky, tak přiznám se vám, že to mě dneska taky irituje.

Na jedné straně nám tady se vypočítává, co všechno máme pokrýt, komu všemu máme pomoci, tak já mám třeba ministerstvo malé, s omezeným počtem lidí, přitom musíme dávat daleko větší množství titulů, rozdávat peněz, takže to vytahujeme z těch příspěvkovek, shromažďujeme lidi, aby to dělali, jako není nikdo jiný, kdo by to dělal, a tyto úředníky, kterých dneska je dokonce nedostatek a my jsme kritizovaní za to, že to neděláme rychleji, proč to asi neděláme rychleji? Protože už nejsem schopen vytahat z příspěvkovek více lidí, kteří by to dělali. Tak ještě je budu plošně snižovat? Já vám řeknu, jestli budu plošně snižovat, jestli budu škrtat tedy v těch řadách úředníků, no tak to nebudeme schopni dělat! Tak jako potom po nás v tom případě nechtějte, abychom pomáhali těm různým segmentům, nebo jim to řekněte, nejsou schopni to dělat, protože jim budeme snižovat úředníky. Kdo to má dělat? Tihle nenávidění úředníci, tihle jsou ti, co pracují s těmi daty, to jsou ti jediní, kteří vlastně jsou schopni dneska plnit tu úlohu státu a stát v této situaci dneska má tu úlohu, že má pomáhat lidem, že jim vyplácí nejrůznější formy pomoci, nejrůznější formy dotací, příspěvků, kompenzačních bonusů, příspěvky pro OSVČ, všechno! (zvýšeným hlasem) Vezměte si Ministerstvo práce a sociálních věcí a další, tohle musí dělat lidé a není možné to zároveň činit, posilovat roli státu, což se děje, a zároveň prostě ho omezovat a ty lidi propouštět. Já vám prostě říkám, mně to připadá docela legrační. Jestli někdo přijde s myšlenkou, že máme propouštět tyhle úředníky, tak vám řeknu - dobře, ale v tom případě ty programy nejsme schopni dělat! (zvýšeným hlasem) Já tam sám nemůžu sedět jako a vypisovat to! To je úplně absurdní! To si musíme rozmyslet, co vlastně chceme! Mně připadá nesmyslné to, jak se tady z jedné strany říká, jak to máme omezovat, a z druhé strany se nám říká, jak máme více toho dávat.

A když tady mluví zrovna pan předa Fiala, mně to připadá docela horentní. Jeho primátorka ODS v Brně přišla s myšlenkou, že se prostě Brno zbaví kulturních zařízení, Národního divadla, ať si to prostě platí stát. To je úžasný přístup. To znamená, oni řeší ten problém tím, že se ho zbaví. Ať si to vezme na triko stát. Zřejmě peníze nebudou chtít převést na stát zpátky, ty, co měli na kulturu, akorát my si to vezmeme a jim zůstanou peníze. Zřejmě se Brně spokojí i s tím, že Praha bude rozhodovat o tom, kdo bude řídit brněnské kulturní instituce a rozhodovat o tom, jestli tam bude nebo nebude opera a podobně, je jim to asi jedno. Jim na tom zřejmě vůbec nezáleží. Takže takhle bude vypadat asi to krácení a to šetření. Takže prostě mně připadá, že tahle myšlenka lehce tady řečená, že my vám ještě přineseme desítky miliard, jak to seškrtáme, to, co jsme tady vyházeli oknem, na něco, co vůbec se nebude do ekonomiky vracet jako nějaký multiplikátor nebo jako něco, co bude multiplikovat růst, tak na tyhle škrty bych si rád počkal, protože si dovedu představit jak budou vypadat a co budou vlastně do budoucna likvidovat. Tohle jsou plané sliby a už jsme viděli, jak v minulosti fungují a jak poškodily tedy tento stát.

Takže já bych hrozně apeloval na pana předsedu, aby tyto dvě zombie myšlenky, tu jednu, že snižování daní nebo omezení daní samo o sobě zvyšuje růst, aby tady neopakoval. Stejně jako tu myšlenku škrtání, kterým nás tady zachrání, protože škrty, to už tady, opakuji, za pana Topolánka a za pana Kalouska jednou bylo a víme, jak to dopadlo! (zvýšeným hlasem) Já bych to raději vůbec nevzpomínal. A vlastně mi to připadá, že to je taková nějaká ekonomická ignorance, že je možné tady opakovat takovéto zombie věci beztrestně celá léta a tvářit se jako že jsme se z ničeho nepoučili. Chápete? Celá řada těch věcí je dneska zpracována. Studie o tom, jak snížení působí na ekonomický růst, existují! (zvýšeným hlasem) Já vám je snad asi opravdu budu muset přinést! Já jsem se domníval, když jsem tady minule o tom mluvil, že si to přečtete, že se budete obtěžovat a podíváte se na to! Ale vy to klidně opakujete jako by se nechumelilo. Tak opakuji ještě jednou! Nedokážete mi nijak, že omezení daní snižuje růst! Nedokážete mi nijak, že snížení daní vysokým příjmům nějakým způsobem pomůže dneska ekonomice. Nikdo mi tady na to neodpověděl! A stejně tak mi tady nepředložíte jenom tak škrty, (desítky?) miliardové škrty, které všechno vyřeší! Takové škrty jste tady měli možnost dělat a já doufám, že nebudete mít možnost v budoucnosti, protože jednou už jste s tím zemi ekonomicky zdevastovali!

