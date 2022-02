Ministryně Černochová: NATO postupuje v souladu s mezinárodním právem a se svým mandátem

reklama

Dnes v noci došlo k tomu, co jsme předpokládali už pár dní, bohužel se naplnil ten úplně nejhorší scénář. V tuto chvíli všechny instituce v ČR svolávají své krizové štáby. Ten náš v resortu obrany bude v 8.30 tak, abychom i my měli informace od kolegů z MZV, kde krizový štáb zasedal od 7.30, na 11. hodinu svolal premiér Bezpečnostní radu státu. Mezitím bude, také v 8.30 zasedat Severoatlantická rada. Budeme mít průběžně informace i odtud. Myslím, že tak někdy ve 12 hodin možná ve 13 budou všechny informace vyhodnocovány i v rámci NATO, protože tam je časový posun. V našich večerních hodinách, jejich ranních, bude probíhat i videocall mezi jednotlivými zeměmi, protože jsme ve fázi konzultací, kdy spojenci vzájemně konzultují své další kroky.

Můj osobní názor je, že by naše reakce měla být co nejtvrdší, protože skutečně došlo ke zcela bezprecedentnímu útoku na suverénní zemi a je to země, ke které jako ČR nás váže nejen část naší historie, ale možná i společný osud, který jsme u nás sdíleli do sametové revoluce. Nemůžeme jako vyspělá, demokratická země dopustit to, že na jinou zemi je tímto způsobem útočeno. Pokud se skutečně prezident Putin rozhodl porušit všechna mezinárodní práva a obsadit zemi, která má svoji politickou reprezentaci, tak došlo ke skutečné k invazi na Ukrajinu. V tuto chvíli musím to slovo říct i já.

V rámci NATO očekáváte co? Budete konzultovat článek 4?

To už probíhá. Ale samozřejmě je otázkou, jaké další ty kroky budou, protože i včera na vládě i na BRS jsme diskutovali naše kroky k většímu zapojení do východního křídla. Tam jsou připraveny nějaké scénáře, které teď budeme řešit v řádech minut, možná hodin, abychom se jako spojenci dohodli, jakým způsobem poskytneme Ukrajině adekvátní podporu.

Jaké budou kroky Ministerstva obrany? Znamená to něco pro armádu, bude třeba zvýšený stav pohotovosti?

To si řekneme za malou chvíli na krizovém štábu. Bude v režimu utajení a bude se odehrávat na Generálním štábu. Seznámíme se nejprve se zpravodajskými informacemi, na krizovém štábu budou přítomni nejen náměstci, ale i všichni generálové AČR, kteří nám budou dávat vojenská doporučení. I oni mluví se svými protějšky v zemích NATO, mají i informace z EU.

Jen jsem zde chtěla jasně říct, že skutečně to, co se stalo, je bezprecedentní krok a ČR ho ústy snad zatím úplně všech ústavních činitelů musí jasně odsoudit. Myslím, že i někteří pochybovači, kteří třeba ještě v minulých dnech věřili, že se to nestane, tak potom, co vidí dnes od brzkého rána, už pochybovat nemohou. Musíme se tedy i jako ČR semknout a zapomenout na nějaké naše neshody, které jsme možná měli, a skutečně jako ČR mluvit jedním hlasem a to hlasem velmi rázným.

K posílení na východním křídle: Očekáváte nějaké požadavky ze strany Aliance?

Ano, očekávám, jen prosím vyčkejme těch postupných kroků, protože všechna ta kritéria, která i z hlediska aliančních postupů jsou, musí být naplněna, protože NATO postupuje v souladu s mezinárodním právem a se svým mandátem. Na rozdíl od Ruské federace, která si vlastně vytvořila ad-hoc koalici s Bělorusy a možná s někým dalším a v tuto chvíli válčí na Ukrajině.

