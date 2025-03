Ministryně Černochová: Námitky k ÚOHS jsou v rámci konkurenčního boje česká tradice

Děkuju, paní místopředsedkyně.

Já bych jenom chtěla připomenout, že pokud má pan předseda Babiš informace z Ministerstva obrany, že jsme tam způsobili nějakou škodu, tak, pane předsedo, víte, že máte splnit svoji občanskou povinnost a okamžitě to nahlásit orgánům činným v trestním řízení. Takže pokud něco takového je, tak prosím, čiňte. K tomu, co tady zaznělo ohledně toho Portugalska. Já nevím, jestli jste si v tom článku, pane předsedo Babiši, všimnul, že to, že se neuzavře smlouva, tak tuto informaci dává ministr v demisi. Ministr v demisi, protože Portugalsko má v květnu volby.

Upřímně řečeno, já mu úplně rozumím, já být ministr v demisi, tak taky nepodepisuju smlouvu na F-35, naprosto to chápu. Chce, aby o tom rozhodla až volba následující - až po volbách vzešlá vláda. Jsme oba politici, myslím si, že tohleto chování Portugalska je naprosto srozumitelné.

Co se týče Gripenů, tak bohužel Gripen nemá letoun páté generace - kdyby ho měl, určitě by skončil na tom seznamu letounů, který bychom poptávali, ale bohužel, když pan ministr tehdejší Metnar zadával ten průzkum, tak neměl pětku. Jestli teďka si z toho vzali ponaučení a budují nějaký letoun páté generace, tak si myslím, že za to v Evropě určitě budeme rádi. Na druhou stranu, tehdy ho neměli. A my bohužel bereme pouze to, co je v danou chvíli. A nemůžeme si říkat: a možná tady někdo bude dělat nějaké výzkumy, vývoje a bude to za pár let jinak.

Nemůžeme mít letoun Gripen do té doby, do které jste říkal vy, protože nemá tak dlouhý životní cyklus. I letadla mají svůj cyklus, pane předsedo, životní, takže tady je opravdu zapotřebí dodržet to, aby v něm piloti, kteří v něm létají, tak měli všechno zabezpečení tak, aby nebyli ohroženi na životech - to si určitě nikdo z nás nepřeje, aby tady někdo létal na letounech, které budou už za hranicí svého životního cyklu. To si nemůže dovolit žádný ministr ani žádný premiér.

K tomu ÚOHS - vždyť to je taková česká tradice, takový český zvyk, že se v rámci konkurenčního boje podávají námitky k ÚOHSu. Vždyť jste si to zažívali taky a zažíval si to i váš pan ministr Metnar. Ten si to dokonce zažil tak, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za vrtulníky - díky kterým vy jste dostal vstupenku do Bílého domu, protože to taky bylo - to asi nebyla náhoda, že nejdřív jste podepsali bez výběrového řízení vrtulníky Viper a Venomy a pak jste měl handshake s Donaldem Trumpem v Bílém domě. Takže když tady říkáte, že pan předseda Fiala dostal vstupenku do Bílého domu za F-35, tak vy jste ji dostal za ty Vipery a Venomy?

To přece tady je logický, že se na to ptám, protože vy jste tam taky byl po tom, co jste rozhodli o nákupu amerických vrtulníků. A ještě jsem já stála za tím vaším rozhodnutím a dokonce jsem i ve chvíli, kdy přiletěly ty vrtulníky, tak jsem vás pozvala při tom, když se ty vrtulníky přebíraly, protože mně to přišlo slušné, v pořádku a jsem tak vychovaná. Byl tam tehdy, myslím, že pan poslanec Růžička a někteří další kolegové, vy jste tam tehdy nepřijeli.

Takže ta pokuta, která tady tehdy byla od ÚOHSu za ten náš - za ten váš nákup Viperů a Venomů, pane předsedo, tak ta byla půl miliardy. Ministerstvo obrany za váš nákup zaplatilo půl miliardy korun. ÚOHSu, představte si to. A dokonce ta kauza ještě neskončila, protože tenhle nákup šetří Evropská komise. Teď k tomu kolegové z ministerstva zahraničí dožadovali nějaké podklady. A je možné, že ta pokuta bude ještě větší.

Takže prosím, nedávejte tady za příklad zvláštního zřetele to, že něco někdy šetří ÚOHS. Vždyť je to v téhle zemi naprosto obvyklé. Dělo se to vám, dělo se to vašim ministrům. Bude se to dít nám, protože je to konkurenční boj - a tehdy to byl konkurenční boj jiné společnosti než té, od které vy jste na základě dohody s americkou stranou bez výběrového řízení ty vrtulníky koupili. A já jsem vás za to nekritizovala a já vás za to nekritizuju ani teďka, byť třeba tehdy vojáci úplně to nejkladnější doporučení zrovna na tyhlety vrtulníky nedávali a říkali, že by radši měli úplně jiné vrtulníky. Vy jste si tehdy prosadili své a já z loajality k armádě jsem říkala: hlavně, že armáda bude něco mít. Tolik k tomu, co jste tady říkal.