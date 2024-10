Ministryně Černochová: Pane Okamuro, vy tady opět porovnáváte jablka a hrušky

Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové,

dovolte mi, abych v rámci svého přednostního práva zareagovala na některé výroky, které tady zaznívaly od paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Schillerové, anebo od pana předsedy SPD Okamury. Paní předsedkyně Schillerová tady hovořila o tom, že investice, a zejména do F35, negenerují žádný výnos. Já bych chtěla paní předsedkyni říct, že to není pravda.

Naše vláda, Ministerstvo obrany vyjednalo průmyslovou spolupráci na 14 projektů v hodnotě přes 725 milionů amerických dolarů, paní Schillerová, což když si přepočteme kurzem dolaru 23 korun za 1 dolar, tak je to prosím pěkně 16,6 miliardy korun českých. Pro vaši úplnou informaci, protože máte ráda čísla, tak je to něco kolem 15 % hodnoty kontraktu se Spojenými státy.

Tady bych chtěla připomenout, a sedí tady můj předchůdce, pan kolega Metnar, že když jste za vaší vlády - a vy jste byla ministryní financí - nakupovali americké vrtulníky Venom a Viper, tak víte, jaká tam byla průmyslová spolupráce? Víte, kolik to generovalo pro Českou republiku? Nulu. Takže možná ta vaše slova jste směřovala sama k vám, sama k sobě, možná ke svým kolegům, ale rozhodně ne k nám, protože F-35 opravdu finanční prostředky do naší ekonomiky, do českých firem generují, a to v té podobě, jak jsem vám to řekla.

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co se týče výroků pana předsedy Okamury, když to budu parafrázovat, tak tady řekl, že rozpočet obrany je navyšován na dluh, že peníze jdou zejména zahraničním zbrojařům na zahraniční mise, na americké zájmy a peníze na obranu jsou peníze, které Česká republika nemá a neumí je utrácet. Takže já to tady řeknu ještě jednou. Je to sprostá lež od pana Okamury. Navyšováním rozpočtu Ministerstva obrany naopak, pane Okamuro, dluh splácíme. Splácíme dluh naší obraně z minulosti a tento dluh se pohybuje ve stovkách miliard korun. A rozhodně není pravda, že peníze neumíme utrácet. Naopak velmi dobře víme, co je třeba pro modernizaci naší armády udělat. A s ohledem na podfinancování armády v minulosti a narůstající rizika ve světě bude do budoucna potřeba, aby rozpočet Ministerstva obrany rostl.

Anketa Je pro vás důležité, zda Andrej Babiš byl, či nebyl spolupracovníkem StB? Je to pro mě důležité 5% Je mi to jedno 95% hlasovalo: 1847 lidí

Ostatně když se podíváte na okolní země, tak není tomu jinak v těchto zemích. Polsko jde na 4 %, Balti jsou už přes 3 % a jenom my pořád máme tu ambici, ta 2 % a doufáme, že to klapne. Tyto prostředky jdou na techniku pro armádu, jdou pro naše vojáky a těží z nich i naše ekonomika, protože drtivá většina zakázek je i pro náš průmysl a ten se podílí na subdodávkách pro výrobu techniky ze zahraničí. Mimochodem ty F-35, teď odpovídám sice panu Okamurovi, ale jak jsem říkala, tam se to pohybuje kolem 15 %, což tedy je 15 miliard korun.

Pan Okamura tady také řekl, že kupujeme předražené F-35 za 150 miliard korun a že Rumunsko je kupuje levněji. Já už jsem to tady říkala minule, že Rumunsko zatím ještě nic nekupuje, pouze má ten záměr v rámci Ministerstva zahraničních věcí a ten záměr projednává Kongres. Tu konkrétní smlouvu, ten konkrétní deal, ten se teprve bude podepisovat a ještě tam nejsou ani v rámci Rumunska vyjednané další finanční prostředky, které se týkají nemovité infrastruktury. Takže opět tady zazněla stokrát omílaná lež pana Okamury.

Naše vláda má kontrakt za Českou republiku na nákup 24 stíhaček F-35 a související zboží a služby včetně munice, servisu a podobně za 5 miliard amerických dolarů, tedy cirka 106 miliard korun. Žádných, pane Okamuro, 150 miliard korun. Takže prosím pěkně, je opravdu třeba vědět, o čem tady hovoříte, jestli o kontraktu s vládou, co je v kontraktu zahrnuto, abyste mohl srovnávat srovnatelné. Vy tady opět porovnáváte jablka a hrušky, a prostě to se opravdu porovnávat nedá. Jak jsem říkala, mimo kontrakt s vládou všechny země v rámci F-35 musí budovat infrastrukturu podle těch předpisů a podle požadavků. To není součástí kontraktu, a to ani pro Čechy, ani pro Rumuny, ani pro někoho jiného. A to si zřejmě pan Okamura k té částce připočetl, protože jinak mně zůstává rozum stát nad tím, kde toto číslo vzal. Takže takovéto balamucení tady prostě... Asi už jsme si na to částečně zvykli, ale prostě myslím si, že by veřejnost měla znát pravdu.

A znovu tady opakuji to, co vám už říkám dva roky, že cena F-35 je pro všechny odběratele letounů stejné konfigurace naprosto totožná a ty rozdíly jsou pouze v infrastruktuře. Anebo to může být i v tom, že třeba některé země si do toho nakupují více komponentů, více náhradních dílů, ale cena stejných konfigurací je stejná.

Takže to jsem tady považovala za důležité říct a reagovat na dva kolegy, kteří se tady dotýkali rezortu Ministerstva obrany v těch svých vystoupeních, tak aby to zaznělo v té debatě a bylo uvedeno na pravou míru.

Děkuji za pozornost.