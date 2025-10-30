Ministryně Decroix: Noví soudci a soudkyně. Vyrovnaný počet žen a mužů

30.10.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke jmenování nových soudců a soudkyň.

Ministryně Decroix: Noví soudci a soudkyně. Vyrovnaný počet žen a mužů
Foto: Interview ČT24
Popisek: Eva Decroix

Dnes vláda na svém jednání schválila můj návrh na jmenování 47 nových soudkyň a soudců.

Jsem ráda, že mezi kandidáty je vyrovnaný počet žen a mužů – 24 žen a 23 mužů.

Nejvíce nových soudců posílí Městský soud v Praze, kam zamíří dvanáct kandidátů. Do obvodu Krajského soudu v Praze nastoupí osm nováčků, do Ostravy sedm a do Ústí nad Labem pět. Po čtyřech kandidátech míří do Českých Budějovic, Plzně a Hradce Králové. Do Brna přibudou tři noví soudci.

Podle Ústavy jmenuje soudce prezident republiky. Seznam kandidátů se vždy projednává na jednání vlády a rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování soudců je platné až po spolupodpisu předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

Jmenování nových soudců je důležitým krokem k posílení kapacit soudů v celé republice. Všichni kandidáti prošli pečlivým výběrem – nejen z hlediska odbornosti, ale i morálních kvalit.

Věřím, že svou prací přispějí ke zvýšení důvěry veřejnosti v justici a k její větší efektivitě.

Spravedlnost musí být dostupná, nestranná a důvěryhodná. A právě k tomu kroky, jako je tento, směřují.

Eva Decroix, Ph.D., MBA

  • ODS
  • ministryně spravedlnosti
Článek obsahuje štítky

ODS , Decroix

autor: PV

