Ministryně Decroix: Noví soudci a soudkyně. Vyrovnaný počet žen a mužů

Dnes vláda na svém jednání schválila můj návrh na jmenování 47 nových soudkyň a soudců.
Jsem ráda, že mezi kandidáty je vyrovnaný počet žen a mužů – 24 žen a 23 mužů.
Nejvíce nových soudců posílí Městský soud v Praze, kam zamíří dvanáct kandidátů. Do obvodu Krajského soudu v Praze nastoupí osm nováčků, do Ostravy sedm a do Ústí nad Labem pět. Po čtyřech kandidátech míří do Českých Budějovic, Plzně a Hradce Králové. Do Brna přibudou tři noví soudci.
Podle Ústavy jmenuje soudce prezident republiky. Seznam kandidátů se vždy projednává na jednání vlády a rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování soudců je platné až po spolupodpisu předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
Jmenování nových soudců je důležitým krokem k posílení kapacit soudů v celé republice. Všichni kandidáti prošli pečlivým výběrem – nejen z hlediska odbornosti, ale i morálních kvalit.
Věřím, že svou prací přispějí ke zvýšení důvěry veřejnosti v justici a k její větší efektivitě.
Spravedlnost musí být dostupná, nestranná a důvěryhodná. A právě k tomu kroky, jako je tento, směřují.
Eva Decroix, Ph.D., MBA
autor: PV