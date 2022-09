Ministryně Langšádlová: S Ministerstvem školství je před finalizací vysokoškolský zákon

reklama

Co se týče té novely zákona - ta byla předložená v minulém volebním období a víte, že... Nevidím pana profesora Raise, omlouvám se... Víte, že zkrátka, vzhledem k tomu, že nebyla projednána, tak vlastně úplně spadla pod stůl. Ale mohu vás ujistit o tom, že většinu těch podnětů, které tam byly řešeny, zapracováváme do té novely, ale všichni víme, že velká novela zákona není ze dne na den a my to chceme opravdu velmi dobře prodiskutovat se všemi těmi aktéry toho systému, kterých je opravdu celá řada. Takže, je pracovní skupina, máme základní teze, píšeme již ten zákon, ale není to opravdu tak, že by bylo možné to během několika týdnů přinést. Ale určitě to budeme konzultovat i s výbory v Poslanecké sněmovně, jsem k tomu otevřená, určitě.

Potom, co jste tady říkal ty reinvestice, ty se týkají především zahraničních investorů, kterých víme, že od 90. let je tady hodně a tím, že vlastně ty matky těch společností jsou mimo Českou republiku, tak tady neměly ten segment vědy a výzkumu. A my musíme usilovat o to, aby tady nebyla jen ta výroba, ale aby opravdu se reinvestovalo a aby tady i tyto segmenty byly. A proto vytvořit ještě lepší podmínky, aby reinvestovaly, nevyváděly výnosy a reinvestovaly právě do této oblasti.

Vy jste pak ještě hovořil o velkých výzkumných infrastrukturách. To máte určitě pravdu, to bude velmi náročné, protože na jednu stranu je to velký vlastně náš kapitál, to že byly vybudovány, ale jejich udržení i dobudování v některých případech bude ještě velmi náročné a je to velmi významné téma, o kterém velmi často jednáme v rámci rady vlády.

Co se týče doktorandů, tak ano, s Ministerstvem školství je to před finalizací tento vysokoškolský zákon, jak jste říkal. Ano, a součástí je zlepšení podmínek pro doktorandy. Ale já bych byla ráda, abychom se na to koukali komplexněji, protože velmi důležitá je třeba i návratová politika.

