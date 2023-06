Ministryně Langšádlová: Zdanění tichého vína by přineslo do rozpočtu až pět miliard

reklama

Pokud společnost a my politici budeme říkat, že nemůžeme zdanit alkohol, jehož negativní dopady jsou prokazatelné, a zároveň nebudeme investovat do vědy, výzkumu, do něčeho, co může ovlivnit naši budoucnost, tak je to špatně.

Podle doporučení NERV by zdanění tichého vína přineslo do rozpočtu až pět miliard korun. Peníze by pomohly zachovat výzkum například v oblasti termojaderné fúze, lékařských věd nebo chemie.

Mgr. Helena Langšádlová TOP 09



ministryně pro vědu a výzkum a inovace

