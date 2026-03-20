Ministryně Mrázová: Cílem je zajistit maximální efektivitu výkonu státní správy

21.03.2026 22:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k šetření ve státní kase.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vláda představila hospodářskou strategii Česko: Země pro budoucnost 2.0

Situace a mediální zájem, které se nyní rozjely kolem připravované systemizace na MMR, jsou možná pro někoho složité. Systemizaci v návaznosti na škrty ve státním rozpočtu připravují všechny resorty. Cílem je zajistit maximální efektivitu výkonu státní správy, omezení duplicit v rámci resortů i mezi nimi a snížení byrokracie.

Rozumíme tomu, že současná situace může být pro zaměstnance náročná a může vyvolávat emoce. Nicméně chci ujistit všechny, že agendy a projekty, které jsou v naší gesci, budou na Ministerstvu pro místní rozvoj zachovány i do budoucna.

Plánované změny v organizační struktuře byly projednávány standardním způsobem, tj. s odbory i vedením ministerstva. Cílem je, aby všichni měli k dispozici potřebné informace a dostatečný prostor pro případné dotazy.

V tuto chvíli čekáme na schválení systemizace ze strany Ministerstva financí a Úřadu vlády. Do doby jejího schválení nebude ministerstvo celou situaci více komentovat.

Mgr. Zuzana Mrázová

  • ANO 2011
  • ministryně pro místní rozvoj
Jinde na netu:

Přehmaty v používání kondomůPřehmaty v používání kondomů S okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kilaS okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kila

