Ministryně Mrázová: Cílem je zajistit maximální efektivitu výkonu státní správy

Situace a mediální zájem, které se nyní rozjely kolem připravované systemizace na MMR, jsou možná pro někoho složité. Systemizaci v návaznosti na škrty ve státním rozpočtu připravují všechny resorty. Cílem je zajistit maximální efektivitu výkonu státní správy, omezení duplicit v rámci resortů i mezi nimi a snížení byrokracie.
Rozumíme tomu, že současná situace může být pro zaměstnance náročná a může vyvolávat emoce. Nicméně chci ujistit všechny, že agendy a projekty, které jsou v naší gesci, budou na Ministerstvu pro místní rozvoj zachovány i do budoucna.
Plánované změny v organizační struktuře byly projednávány standardním způsobem, tj. s odbory i vedením ministerstva. Cílem je, aby všichni měli k dispozici potřebné informace a dostatečný prostor pro případné dotazy.
V tuto chvíli čekáme na schválení systemizace ze strany Ministerstva financí a Úřadu vlády. Do doby jejího schválení nebude ministerstvo celou situaci více komentovat.
Mgr. Zuzana Mrázová
