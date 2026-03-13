Ministryně Mrázová: Novela zavádí cílení na osoby, které pomoc skutečně potřebují

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci,
dovolte mi, abych Vám předložila Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 175/2025 Sb., o poskytování některých opatření v podpoře bydlení, neboli zákon o podpoře bydlení. Na jednání vlády 16. prosince loňského roku mi byl uložen úkol předložit vládě návrh novely tohoto zákona. To jsem učinila a první návrh novely byl vládou 5. ledna letošního roku projednán a v návaznosti na závěry diskuse upraven. Upravené znění návrhu novely zákona bylo vládou následně schváleno 21. ledna letošního roku. Nyní mi dovolte představit ho i vám.
Předložená novela zákona o podpoře bydlení klade důraz na zpřesnění okruhu osob, kterým bude na kontaktních místech pro bydlení poskytováno poradenství. Zatímco nyní je poradenství na kontaktních místech dostupné komukoliv, novela zavádí cílení na skupiny osob, které, mají...
Děkuji, pane předsedající. Novela zavádí zacílení na skupiny osob, které mají jednak jasnou vazbu ke správnímu obvodu daného místa pro bydlení, a zároveň se jedná o osoby, které nejsou schopny si opatřit bydlení svépomocí nebo jim v nejbližší době hrozí jeho ztráta. Tato úprava je zcela klíčová, aby pomoc byla poskytnuta lidem s problémem v bydlení, kteří pomoc a poradenství kontaktních míst skutečně potřebují a nenahrazovala se standardní činnost realitních kanceláří nebo advokátních kanceláří.
Další úpravy jsou technického charakteru, kdy dochází k revizi ustanovení o informačních systémech státní správy, a to v souvislosti s vydáváním závazného stanoviska úřadu práce. Komunikace mezi agendovými systémy bude nastavena flexibilně podle potřeby a technických možností informačního systému Evidence podpory bydlení a Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Na řadu těchto nedostatků upozorňovala již v průběhu schvalování tohoto zákona i Legislativní rada vlády.
Navržená novela nemění cíle ani architekturu zákona o podpoře bydlení, tudíž neohrožuje čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy. Všechny tři požadované milníky i cíle zákona o podpoře bydlení budou dodrženy, ať se jedná o: za prvé, zavedení mechanismu, jež žadatelům pomůže najít bydlení formou poradenství; za druhé, zajištění pobídky k využívání neobsazených bytů formou garancí; a za třetí, pomoc nájemcům plnit si své povinnosti vůči pronajímatelům ve formě podpory a asistence. Nechceme reformy oslabit, ale chceme je zjednodušit a zefektivnit. Nechceme revoluci, ale evoluci.
Naším závazkem je zajistit funkční systém dostupného a sociálního bydlení, ale bez zbytečné byrokracie, papírování, duplicit a nadměrného zatížení státního a veřejných rozpočtů. S cílem zabránit neúčelnému vynakládání veřejných prostředků navrhuji, aby zákon nabyl účinnosti co nejdříve. Důvodem je naléhavý veřejný zájem na tom, aby bylo možné včas a řádně upravit v zákoně poskytování poradenství kontaktními místy pro bydlení se zacílením na skupinu skutečně potřebných osob. Proto navrhuji, aby návrh zákona nabyl účinnosti dnem následujícím po jeho vyhlášení.
Děkuji vám za pozornost.
Mgr. Zuzana Mrázová
