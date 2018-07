Ministryně Nováková: Podniky, které šetří energií, mohou žádat o dotace

„Z programu podporujeme podnikatele, kteří například modernizují a rekonstruují rozvody elektřiny či plynu, investují do zateplení či moderního LED osvětlení,“ říká ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a dodává: „Oproti předchozím výzvám jsme provedli jednu zásadní změnu: nově platí, že počet žádostí o podporu na jedno IČO není omezen.“

Ve výzvě je k dispozici šest miliard korun. Jedná o průběžnou výzvu, žádostí o podporu se přijímají od 2. července 2018 do 29. dubna 2019.

Míra podpory je 50 % pro malé podniky, 40 % pro střední podniky a 30 % pro velké podniky. Minimální výše dotace je 300 tisíc korun a maximální výše 400 milionů. Podporu pro podniky, které nesplňují definici malých a středních podniků podle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, lze poskytnout maximálně do výše 60 % alokace.

Ve IV. výzvy programu Úspory energie se rovněž - na základě zkušeností z předchozích výzev a diskuse se sociálními partnery - změnily některé podmínky a výběrová kritéria. Například pravidla pro výši podpory (v režimu de minimis) na zpracování energetického posudku či projektové dokumentace. Je-li příjemcem dotace malý podnik, bude podpora možné poskytnout do výše 80 % uznatelných nákladů, u středního podniku do výše 70 % a u velkého podniku až do výše 60 %. Nově lze získat podporu i na organizaci výběrového řízení (v režimu de minimis).

„Věříme, že tyto změny povedou k tomu, že podnikatelé budou realizovat víc opatření na zvýšení energetické účinnosti a přispějí tak k efektivnějšímu nakládání s energiemi, které lze vnímat jako veřejný statek,“ dodává ministryně Marta Nováková.

