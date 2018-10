Ministryně Nováková vyhlásila další ročník celostátní soutěže Přeměna odpadů na zdroje 2019

Soutěž potrvá do března, vyhlášení výsledků a oceňování vítězů se uskuteční v první polovině června 2019 v Senátu Parlamentu České republiky.

Ministryně poděkovala vítězům minulého ročníku za jejich skvělé projekty. „Je fascinující s jakými nápady, projekty a inovativními řešeními přicházíte. Pro mě je to dokladem toho, že vás to baví a víte, jak můžete využít to, co jste se naučili. Svědčí o vaší fantazii, kreativitě a pracovitosti. Vždy nás překvapí, kolik existuje možností, jak dokážete využít druhotných surovin v různých oborech podnikání i studia,“ uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková při příležitosti vyhlášení již třetího ročníku celostátní soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Podle ministryně si Ministerstvo průmyslu a obchodu velmi dobře uvědomuje význam zpracování odpadů pro český průmysl, a snaží se to implementovat i do strategických dokumentů, jako je Surovinová politika a Politika druhotných surovin ČR.

Slavnostního vyhlášení se zúčastnili vítězové předchozích ročníků soutěže společně se zástupci Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Svazu měst a obcí a České asociace oběhového hospodářství, kteří se na hodnocení jednotlivých projektů podíleli.

Cílem soutěže, kterou organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, je nejen osvěta, ale i prezentace příkladů z praxe úspěšných českých firem, které v oběhovém hospodářství nalezly svou podnikatelskou příležitost. Z odpadních materiálů získávají suroviny pro vlastní výrobu a jsou se svými výrobky na trhu úspěšní.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková v rámci svého pracovního programu na 60. Strojírenském veletrhu v Brně navštívila i 10. ročník Soutěže mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů. Té se letos zúčastnilo přes 120 žáků středních a technických škol a učilišť z celé České republiky. Finále soutěže, které proběhlo v rámci letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu, se uskutečnilo pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

