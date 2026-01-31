Ministryně Schillerová: EET 2.0 prosadíme už tento rok

Vážení přátelé, „Krkonošský deník a půlka chleba,“ cvaká pokladní nákup do kasy. Profesor Karda si balí nákup do krosny a venku za dveřmi si zapíná botasky do běžek. Okolo je sněhu, asi jako máme my teď.
Takhle začíná sladce nostalgický film Sněženky a machři po 25 letech. Klasická česká sámoška. Vždycky lákala filmaře, protože se k ní váže tolik vzpomínek. Sámoška je místo, kde se dalo vždy najít něco dobrého, kde jsme se potkávali, povídali si. Stala se takovou součástí naší kultury, že by si snad zasloužila ochranu UNESCO.
Já jsem tenhle týden byla na konferenci Sámoška v Olomouci. Je to jediná taková akce, která ve velkém podporuje české maloobchodníky, a bylo mi ctí na ní vystoupit. Vždyť obchůdky patří k úplnému základu, co je na malé obci potřeba k životu.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Zdálo se mi, že pro účastníky, a nebyli to jen majitelé, ale i řadoví prodavači a prodavačky, bylo osvěživé, že po čtyřech letech mezi ně zajel někdo z vlády. Chtěla jsem se setkat tváří v tvář s těmi, jimž hodláme zanedlouho obnovit Elektronickou evidenci tržeb. Mluvit s nimi o jejich zkušenostech a zohlednit jejich potřeby. A představte si, že to bylo velice milé a lidské.
Tady máte pár vět, které zazněly, když jsem se ptala, jaký názor na Elektronickou evidenci 2.0. mají ti, kterých se bude bezprostředně týkat:
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
„EET za mě dává smysl. Všichni podnikatelé napříč celým trhem by se měli postavit k daním a odvodům, tak jako my, běžní zaměstnanci.“
„Já musím taky platit daně, tak je logické, že by je měli platit i všichni ostatní. Víme, že se někomu platit nechce.“
„Jedině vítám, že bude EET zpátky. Narovnává to konkurenční boj jak v gastru, tak v obchodech.“
„Je to jenom dobré pro všechny podnikatele... (krátká odmlka) Poctivé.“
Tohle jsou přátelé hlasy těch, které nezajímá ideologie, ale chtějí žít, pracovat, podnikat. Velmi jim děkuji za to, že vůbec jsou a že svými sámoškami naplňují nejen užitečnou funkci, ale i sousedské kouzlo.
Mimochodem, k jejich hlasu se nedávno přidal i pan Miloslav Rut z mezinárodní auditorské firmy Moore Technology. Veřejně prohlásil toto: „Zrušení elektronické evidence tržeb byla chyba. Přinášela peníze a omezila nekalou konkurenci těch, co šidili na daních.“
Neříkám, že jsme tehdy v roce 2016 všechno na EET vychytali. Byla to úplná novinka. Ale nasbírali jsme po cestě obrovské zkušenosti a ty se teď naplno projeví ve verzi 2.0. Podnikatele nebude nic stát. Bude jim stačit pokladna, kterou už mají, nebo chytrý telefon, do kterého si stáhnou aplikaci zdarma. Nebudou se stresovat s účtenkami, systém bude stejně přívětivý pro velké obchody stejně jako nejmenší potraviny u sjezdovky. Třeba pro takovou, ve které nakupoval profesor Karda.
EET 2.0 prosadíme už tento rok. Víme, že to bude za cenu desítek hodin obstrukcí opozice, která nemá zájem na zdravém a spravedlivém fungování státu. Doporučuji jim, aby se už teď začali učit chodit po rukách nebo třeba žonglovat. Chození pozpátku už je totiž okoukané.
Vážení přátelé, hezký víkend přeji a užijte si sněhovou nadílku, ať už na lyžích, nebo třeba jen tak na pohled s teplým šálkem v dlaních.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.