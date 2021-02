Ministryně Schillerová: Kloním se spíš k restriktivnější variantě, říkám to úplně upřímně

reklama

Já děkuji, pane místopředsedo. Hned to bude, jen co si najdu přesný text.

Budu reagovat na paní poslankyni Richterovou. To samozřejmě nejsou jenom mediální vyjádření, já bych si těžko mohla dovolit něco říkat a něco jiného dělat. Takže my na té novele pracujeme, prochází teď připomínkovým řízením, v pondělí půjde na vládu. Není to novela, je to nový zákon, protože už těch novel bylo tolik ke kompenzačnímu bonusu, že jsem rozhodla, že to bude nový zákon. A já si nemyslím, že by byl zas tak přísný. Ta jarní vlna, dostal skoro každý kompenzační bonus.

Už jenom to, že máme vyplaceno k dnešnímu dni kolem 26 miliard a zprocesováno asi 1,5 milionu žádostí na Finanční správě, tak mluví samo o sobě. Samozřejmě podzim byl nastaven trochu přísněji, protože jsme vycházeli z toho, že se postupně jednotlivé obory uzavíraly, a i proto jsem rozhodla, že se udělá nový zákon, že se tam dá ta větší, jak jsme se dohodli politicky na vládě, větší denní kompenzace, že se tam sníží procento z 80 na 50 % a teď vychytáváme se svazy, s komorami a samozřejmě i se Svazem měst a obcí a s hejtmany, kteří mně píší, celý ten zákon i formu kompenzací.

Ale teď k vaší otázce nebo k tématu, které jste tu otevřela. Samozřejmě řešíme tam i tento problém. To nebylo tak úplně jednoduché, protože máte dvě skupiny; první skupina jsou živnostníci, kteří vlastně mají zakázanou činnost nebo omezenou činnost, takže dosáhnou na kompenzační bonus. Od 1. února budeme navrhovat tisíc korun denně. Tam se domníváme, že není třeba nic řešit. Pokud pobírají kompenzační bonus, nebudeme řešit, to se asi shodneme, to je jasné.

A pak je skupina, na kterou cílíte. To je skupina těch, kteří nemají omezenou činnost, normálně podnikají a musejí do karantény. A tam navrhujeme ustanovení, aby se jim dával kompenzační bonus za každý den v karanténě, ale říkám, pořád ještě probíhá připomínkové řízení, za každý den v karanténě ve výši stejné 370 korun na den tak, jak je navrhováno v tomto zákoně. Ale aby to pobírali, prokázali by to buď nařízením karantény, nebo neschopenkou, to tam ještě teď technicky dolaďujeme. Bude to v zákoně o kompenzačním bonusu. Ale navrhujeme v této fázi, aby se to týkalo těch, kteří jsou nemocensky pojištěni.

Máme tam obě varianty, i těch i těch, ale já se kloním spíš k té restriktivnější variantě, říkám to úplně upřímně. V této chvíli. Ale říkám vám, dolaďujeme to a na vládu půjde tento zákon v pondělí do Sněmovny, pokud se domluvíme tady, bavila jsem se s panem předsedou Faltýnkem, že by to bylo tuším 18. i s rozpočtem, 18. ve stavu legislativní nouze, ale to jsou všechno věci, které ještě nějak běží. Takže máme to nastaveno v tomto zákoně.

