Svobodní: Prezident Pavel legitimizuje myšlenky o zániku vlastního státu

Svobodní zásadně odmítají opakované výroky prezidenta Petra Pavla o Spojených státech evropských. Takový projekt by v praxi znamenal definitivní konec suverenity a svrchovanosti České republiky, tak jak o ní hovoří Ústava ČR.
Považujeme za velmi nebezpečné, že hlava státu těmito výroky legitimizuje myšlenky o zániku vlastního státu. Evropskou federací končí český stát, tak jak ho založili naši předci po čtyřech stech letech snah o vymanění se z rakouského područí. Klademe si proto řečnickou otázku: proč chce někdo opět kandidovat na prezidenta země, jejíž zánik vidí „jako jedinou cestu“?
Varovné na tom je, že nejde o přeřeknutí, ale o zcela promyšlenou komunikační strategii. Do ní přesně zapadají jeho předchozí výroky o zrušení práva veta při hlasování v EU nebo o zrušení české koruny a zavedení eura.
Svobodní dlouhodobě hájí zcela opačný přístup. Samotný vznik naší strany je spojen s bojem proti omezení suverenity a svrchovanosti, které přineslo přijetí Lisabonské smlouvy. Namísto návrhu, který předkládá Petr Pavel, Svobodní nabízejí důsledné dodržování Ústavy České republiky, včetně článku 1 odst. 1.
Českému lidu nabízíme obnovu svrchovanosti a suverenity v plném rozsahu. Právo veta je třeba obnovit, nikoliv ještě více omezovat.
V návaznosti na jeho slova říkáme jasně: uděláme všechno proto, aby v březnu 2028 stáli v čele naší země pouze takoví ústavní činitelé, pro které by bylo obnovení brežněvovské „doktríny omezené suverenity“ – doktríny, která přinesla okupaci naší vlasti v roce 1968 – odmítanou hrozbou, nikoliv vítaným cílem.
Vyzýváme zároveň všechny strany bývalé vládní pětikoalice, aby se po těchto jeho výrocích omluvily za to, že zařadily Petra Pavla mezi svoje tři vládní kandidáty v roce 2023 a spolu s námi se pokusily odvrátit nebezpečí znovuzvolení člověka, který opakovaně dokazuje, že mu brežněvovská doktrína není cizí.
Svobodní stojí na straně České republiky a českých občanů. Žádná evropská federace, žádná omezená suverenita, žádný diktát pro náš národ, o nás bez nás.
