Svobodní: Prezident Pavel legitimizuje myšlenky o zániku vlastního státu

05.05.2026 14:43 | Monitoring
autor: PV

Stanovisko k opakovaným výrokům prezidenta Petra Pavla o „Spojených státech evropských“, tedy o zániku ČR

Svobodní: Prezident Pavel legitimizuje myšlenky o zániku vlastního státu
Foto: Svobodní
Popisek: Svobodní

Svobodní zásadně odmítají opakované výroky prezidenta Petra Pavla o Spojených státech evropských. Takový projekt by v praxi znamenal definitivní konec suverenity a svrchovanosti České republiky, tak jak o ní hovoří Ústava ČR.

Považujeme za velmi nebezpečné, že hlava státu těmito výroky legitimizuje myšlenky o zániku vlastního státu. Evropskou federací končí český stát, tak jak ho založili naši předci po čtyřech stech letech snah o vymanění se z rakouského područí. Klademe si proto řečnickou otázku: proč chce někdo opět kandidovat na prezidenta země, jejíž zánik vidí „jako jedinou cestu“?

Varovné na tom je, že nejde o přeřeknutí, ale o zcela promyšlenou komunikační strategii. Do ní přesně zapadají jeho předchozí výroky o zrušení práva veta při hlasování v EU nebo o zrušení české koruny a zavedení eura.

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

8%
89%
3%
hlasovalo: 3154 lidí

Svobodní dlouhodobě hájí zcela opačný přístup. Samotný vznik naší strany je spojen s bojem proti omezení suverenity a svrchovanosti, které přineslo přijetí Lisabonské smlouvy. Namísto návrhu, který předkládá Petr Pavel, Svobodní nabízejí důsledné dodržování Ústavy České republiky, včetně článku 1 odst. 1.

Českému lidu nabízíme obnovu svrchovanosti a suverenity v plném rozsahu. Právo veta je třeba obnovit, nikoliv ještě více omezovat.

V návaznosti na jeho slova říkáme jasně: uděláme všechno proto, aby v březnu 2028 stáli v čele naší země pouze takoví ústavní činitelé, pro které by bylo obnovení brežněvovské „doktríny omezené suverenity“ – doktríny, která přinesla okupaci naší vlasti v roce 1968 – odmítanou hrozbou, nikoliv vítaným cílem.

Vyzýváme zároveň všechny strany bývalé vládní pětikoalice, aby se po těchto jeho výrocích omluvily za to, že zařadily Petra Pavla mezi svoje tři vládní kandidáty v roce 2023 a spolu s námi se pokusily odvrátit nebezpečí znovuzvolení člověka, který opakovaně dokazuje, že mu brežněvovská doktrína není cizí.

Svobodní stojí na straně České republiky a českých občanů. Žádná evropská federace, žádná omezená suverenita, žádný diktát pro náš národ, o nás bez nás.

Svobodní

  • Svobodní
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Svobodní: Czexit je jediná možnost, jak uniknout bruselské šikaně
Vondráček (Svobodní): Lidovci kejhají jak potrefené husy
Ženíšek (TOP 09): Pane premiére, udělejte si v té koalici pořádek
Svobodní: Provokativní krok ze strany Německa

Článek obsahuje štítky

Pavel , stát , Suverenita , Svobodní

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Chcete, aby se Česká republika stala součástí Spojených států evropských?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Jak to myslíte, že se u nás nekoná skutečná demokracie? Co tedy?

Pravda je, že lidi nevládnou, ale politici, ale zas ty volí lidi. Tak jak jste to myslel? Já si ani nemyslím, že jsou lidé pasivní. Spousta chodí volit, demonstrovat, což je podle mě znak demokracie. V čem s vámi naopak plně souhlasím, že spousta lidí jen přijímá informace, hlavně ty, co má jejich o...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Piráti připravují Lex Mrázová

15:14 Piráti připravují Lex Mrázová

Pirátská strana reaguje na aktuální kauzu ministryně pro místní rozvoj Mrázové a připravuje legislat…