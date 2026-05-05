Piráti připravují Lex Mrázová

05.05.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Pirátská strana reaguje na aktuální kauzu ministryně pro místní rozvoj Mrázové a připravuje legislativní návrh pracovně nazvaný Lex Mrázová.

Piráti připravují Lex Mrázová
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

Legislativní návrh má přinést větší transparentnost do využívání obecního bydlení veřejnými činiteli tak, jak je definuje zákon o střetu zájmů. Podle Pirátů kauza ukazuje zásadní problém: zatímco běžní lidé čelí nedostupnému bydlení, dlouhým čekacím lhůtám na obecní byty a často i tíživé sociální situaci, někteří politici využívají zvýhodněné obecní bydlení, a to i při nadstandardních příjmech.

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

8%
89%
3%
hlasovalo: 3153 lidí

„Ministryně pro místní rozvoj má řešit dostupné bydlení. Místo toho dnes řešíme její vlastní bydlení. Člověk s příjmy odpovídajícími funkcím starostky, poslankyně a ministryně nemá zabírat výhodné obecní bydlení lidem, kteří ho skutečně potřebují. Ačkoliv může být postup formálně v souladu s pravidly, politicky je takové jednání neobhajitelné. Důvěryhodnost ve veřejné funkci totiž nestojí jen na dodržování zákona, ale i na férovém a odpovědném přístupu k veřejným zdrojům,“ uvedl Zdeněk Hřib.

Současně se objevily informace o nepovolených stavbách na pozemku ministryně. V kontextu projednávaných změn stavebního zákona, které mají mimo jiné usnadnit dodatečné povolování černých staveb, to podle Pirátů vyvolává vážné otázky ohledně střetu zájmů a integrity veřejné správy.

„Náš návrh má zavést povinnost zveřejňovat, zda veřejný činitel využívá obecní byt a za jakých podmínek. Konkrétně by mělo být jasně dohledatelné, zda je nájemné výrazně nižší než obvyklé tržní nájemné. Cílem návrhu je posílit transparentnost a obnovit důvěru veřejnosti v politiku. Piráti dlouhodobě prosazují otevřený stát, kde platí stejná pravidla pro všechny. Veřejnost má právo vědět, zda politici nevyužívají systém ve svůj prospěch,“ doplnil Hřib.

Piráti návrh Lex Mrázová předloží do Poslanecké sněmovny v rámci druhého čtení stavebního zákona ve formě pozměňovacího návrhu.

Česká pirátská strana

  • Piráti
  • Internet je naše moře!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Piráti: Kontroverzní poradkyně premiéra brání boji proti dezinformacím
Bartoš (Piráti): Kde končí služba veřejnosti a začíná papalášství, ministryně Mrázová?
Hoffmannová (Piráti): Už je líp? Kultuře rozhodně ne
Ančincová (Piráti): Ministryně Mrázová zneužívá systém pro potřebné. Žije v obecním bytě

Článek obsahuje štítky

bydlení , legislativa , piráti , Mrázová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla se Zuzana Mrázová ihned po jmenování ministryní pro místní rozvoj vystěhovat z dosavadního bytu, který patří obci?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

Zrušení poplatků

Proč lžete? To, že je zrušíte a budou hrazeny z rozpočtu, vždyť to je přeci jen jiná forma financování, ale zůstává to, že to stále budeme platit my všichni. A jaká pravidla hodláte nastavit nebo změnit, aby nastala podle vás transparentnost a nezávislost? Neplatí tak trochu, že když bude placena z ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Piráti připravují Lex Mrázová

15:14 Piráti připravují Lex Mrázová

Pirátská strana reaguje na aktuální kauzu ministryně pro místní rozvoj Mrázové a připravuje legislat…