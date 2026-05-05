Piráti připravují Lex Mrázová

Legislativní návrh má přinést větší transparentnost do využívání obecního bydlení veřejnými činiteli tak, jak je definuje zákon o střetu zájmů. Podle Pirátů kauza ukazuje zásadní problém: zatímco běžní lidé čelí nedostupnému bydlení, dlouhým čekacím lhůtám na obecní byty a často i tíživé sociální situaci, někteří politici využívají zvýhodněné obecní bydlení, a to i při nadstandardních příjmech.
„Ministryně pro místní rozvoj má řešit dostupné bydlení. Místo toho dnes řešíme její vlastní bydlení. Člověk s příjmy odpovídajícími funkcím starostky, poslankyně a ministryně nemá zabírat výhodné obecní bydlení lidem, kteří ho skutečně potřebují. Ačkoliv může být postup formálně v souladu s pravidly, politicky je takové jednání neobhajitelné. Důvěryhodnost ve veřejné funkci totiž nestojí jen na dodržování zákona, ale i na férovém a odpovědném přístupu k veřejným zdrojům,“ uvedl Zdeněk Hřib.
Současně se objevily informace o nepovolených stavbách na pozemku ministryně. V kontextu projednávaných změn stavebního zákona, které mají mimo jiné usnadnit dodatečné povolování černých staveb, to podle Pirátů vyvolává vážné otázky ohledně střetu zájmů a integrity veřejné správy.
„Náš návrh má zavést povinnost zveřejňovat, zda veřejný činitel využívá obecní byt a za jakých podmínek. Konkrétně by mělo být jasně dohledatelné, zda je nájemné výrazně nižší než obvyklé tržní nájemné. Cílem návrhu je posílit transparentnost a obnovit důvěru veřejnosti v politiku. Piráti dlouhodobě prosazují otevřený stát, kde platí stejná pravidla pro všechny. Veřejnost má právo vědět, zda politici nevyužívají systém ve svůj prospěch,“ doplnil Hřib.
Piráti návrh Lex Mrázová předloží do Poslanecké sněmovny v rámci druhého čtení stavebního zákona ve formě pozměňovacího návrhu.
