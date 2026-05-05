Ministr Macinka: Západní Balkán se bude spolupodílet na budoucnosti Evropy

Je v našem zájmu, abychom jako Evropa Albánii podpořili, a to i v její ambici stát se součástí Evropské unie. Takový je závěr jednání, které se uskutečnilo 30. dubna 2026 v Tiraně. Kromě šéfa tamní diplomacie se setkání účastnili také ministři Slavkovského formátu, kterému aktuálně předsedá Slovensko. Českou republiku zastupoval vicepremiér Petr Macinka.
„Albánie je spolehlivý partner v oblastech bezpečnostní, politické i ekonomické spolupráce. Je povzbudivé vidět, že dělá kromě vnitřních reforem i velké pokroky v unijních přístupových jednáních,“ uvedl po setkání český místopředseda vlády a ministr zahraničí. Doplnil, že úkolem EU je podpořit všechny země regionu, protože jejich osud je pro vývoj Evropy rozhodující.
Mgr. Petr Macinka
