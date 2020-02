Ministryně Schillerová: Nemůžeme udělat v rámci fyzických osob různé sazby, to už by byl opravdu zmatek

reklama

Vážený pane poslanče,

otevřel jste tady několik témat. Já bych chtěla připomenout takovou tu tabulku snižování daní za posledních šest let, která zhruba obsahuje 130 mld. Jsou tam slevy na děti - první, druhé, třetí atd. Ale budu se věnovat superhrubé mzdě, na kterou se ptáte. My jsme se zavázali v programovém prohlášení vlády, že zrušíme superhrubou mzdy a že snížíme tu efektivní daň pro zaměstnance, která je 20,1 %, vy to znáte, na 19 %. Já jsem tento záměr dala už do daňového balíčku na rok 2019, který byl v připomínkovém řízení v roce 2018. Tehdy jsem to po mezirezortu po dohodě vlastně s premiérem a s vládními kolegy stáhla, protože jsme neměli v té době podporu. A ten mezirezort odhalil určitý problém, který - samozřejmě, že jsou tam rozpočtové dopady, to víme, to v tuto chvíli nechci eskalovat, to řeknu za chvíli, ale základní problém, který tam je, my pokud zrušíme superhrubou mzdu a snížíme daň na 19 %, tak v podstatě na tom vydělávají 1,1 % zaměstnanci - samozřejmě čím má menší plat, tím méně, tu tabulku jsem měla podrobně zpracovanou v rámci mezirezortu tehdy, ale zůstává skupina OSVČ, která má dnes 15 %, šla by na 19 %, protože my nemůžeme udělat v rámci fyzických osob různé sazby, to prostě už by byl opravdu zmatek, a šla by na 19 %. My jsme to tehdy měli připraveno tak, že budeme kompenzovat to OSVČ tak, že si budou moci tři čtvrtiny, myslím, že tři čtvrtiny to byly, zaplaceného, odvedeného sociálního pojištění dát do výdajů. Tak jsme to chtěli, tak to zhruba vycházelo, ale každopádně pořád je to 19 %, což oni těžko ponesou. A pak ten mezirezort odhalil, že je určitá skupina poplatníků, kterým rozhodně poroste, kterým není, co započítat, protože mají třeba příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy, a tím pádem těm by prostě rostly daně, což je zase v rozporu s jiným naším bodem programového prohlášení vlády.

Takže my jsme se dohodli na úrovni koalice, která byla v lednu, že - a samozřejmě rozpočtové dopady nezastírám. Je to 24 mld. na státním rozpočtu, asi 34 mld. na veřejných rozpočtech. Nebo 33 mld. To už je jedno. 33,4 mld. na veřejných rozpočtech. My jsme se dohodli, že při sestavování prvního návrhu rozpočtu, toho prvního, co se dělá vlastně v dubnu, předkládá se do konce června na vládu, tak prostě se musíme pobavit o prioritách, protože máme určité priority. Jsou to důchody, jsou to platy učitelů investice a prostě musíme to nějakým způsobem zohlednit v rámci jednání o rozpočtu a až v rámci tohoto jednání bude definitivně jasně, ale vzhledem k okolnostem, které jsem teď sdělila, jsem velmi skeptická.

