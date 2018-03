Mirovský (Zelení): Chci zprávu z pokoutné mise Mlynáře a Nejedlého

„Prezident republiky nemá úctu k Ústavě ČR, kterou si vždy vykládá ve svůj vlastní prospěch. Z peněz daňových poplatníků si platí socialistické mejdany a zaměstnává lidi bez bezpečnostních prověrek a jiné osoby podezřelé z ekonomické kriminality. Výrazně poškozuje dobré jméno Česka v zahraničí,“ shrnuje svůj postoj Mirovský.

Vadí mu zejména fakt, že oficiálním poradcem prezidenta je Jie Ťien-minga, který je v Číně údajně vyšetřován kvůli závažné hospodářské kriminalitě.

„Miloš Zeman by měl svého poradce Ťien-minga okamžitě odvolat. Nejen, že to neudělal, ale ani veřejnosti nevysvětlil pokoutnou misi dalších svých kontroverzních spolupracovníků do Číny. Dle zákona o svobodném přístupu k informacím jsem si tudíž vyžádal zprávu z této státem placené zahraniční cesty,“ vysvětlil Mirovský.

Žádost splňující veškeré náležitosti podal pražský zastupitel 18. března 2018. Dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím má kancelář prezidenta republiky povinnost odpovědět na žádost v zákonné lhůtě 15 dnů, tedy do 2. května.

