Monsportová (Piráti): S Piráty chceme kraj, kde se dobře žije

„S Piráty chceme kraj, kde se dobře žije. Nejenom díky dostupnému bydlení, ale také nádherné přírodě, která nás všechny obklopuje. Kraj, kde se jednoduše podniká a k doktorovi to není daleko. Kraj, který pečuje o mladé i staré a kde dobře funguje vzdělávání, zdravotní i sociální péče,“ uvedla kandidátka na hejtmanku Markéta Monsportová.

„Z dat, která máme, vidíme, že situace se opravdu začíná zlepšovat. Investujeme do školství jako nikdy. Otevíráme nové vysokoškolské obory. Tvoříme tu zázemí pro kreativce a další povolání s přidanou hodnotou. Lákáme do kraje další lékaře. Podařilo se nám zastavit odliv obyvatel,“ dodává Monsportová.

Dostupné vzdělání je pro Piráty klíčovou prioritou. Gestorem Pirátů pro tuto oblast je dvojka pirátské kandidátky, úspěšný radní pro školství Jindřich Čermák: „V posledních čtyřech letech jsme v oblasti školství odvedli velký kus práce. Připravovali jsme zázemí pro vysokou školu v kraji. Investovali jsme do středních škol historickou částku – 2,4 miliardy. Postarali jsme se o to, aby na středních školách bylo místo pro všechny,“ uvedl.

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 5% Neohrožuje 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10785 lidí

„Pro příští volební období je moje priorita jasná. Školství musí být pro studenty v regionu maximálně dostupné. Proto spolu s náběhem integrované dopravy chci prosadit bezplatné jízdné do školy. Pro kraj to znamená investici řádově několik milionů měsíčně, která se však již za pár let vrátí v podobě vzdělaného obyvatelstva,“ říká Čermák.

V pozici náměstka hejtmana se věnoval Vojtěch Franta oblasti lázeňství, cestovního ruchu, UNESCO a IT: „Cestovní ruch zažil v krátkém horizontu několik událostí, které ho významně poškodily, ať už jde o pandemii koronaviru, nebo ruskou válku na Ukrajině. Proto jsme usilovně pracovali na tom, postavit tuto oblast, která je pro ekonomiku Karlovarského kraje naprosto stěžejní, opět na nohy. To se nám podařilo i díky nově založené destinační agentuře Krušnohoří, či získané téměř čtvrt miliardě evropské dotace na podporu lázeňství skrze Institut lázeňství a balneologie Cestovní ruch nyní překonává předcovidová čísla a patříme tak k nejlepším krajům v celé republice. To považuji za jeden ze zásadních kroků pro budoucí prosperitu,“ konstatoval.

Právě Krušné hory jsou nyní v popředí zájmu i díky zamýšlenému zavedení CHKO. Toto téma otevřeli před čtyřmi lety právě Piráti. Nyní však projekt z pera Ministerstva životního prostředí kritizují: „CHKO Krušné hory musí plnit svůj hlavní účel – komplexní ochranu unikátního přírodního bohatství v dané lokalitě.

Právě proto jako Piráti dlouhodobě prosazujeme variantu CHKO v co nejširší variantě, bez neopodstatněných výjimek a prosazovat ji budeme i nadále,“ řekl iniciátor tohoto projektu a odborník na ochranu životního prostředí Petr Adamec.