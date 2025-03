Morávek (Piráti): Michálku, to, co jsi napsal, je svinstvo non plus ultrau,

PIRÁTI, CO SE TO S NÁMI DĚJE??!!:(

Do takové strany jsem před cca 7 roky nevstupoval!

Toto dnes uveřejnil poslanec Jakub Michálek na svém fb profilu.

Je to veřejně dostupná informace, proto si jí dovolím komentovat zde na mém fb profilu.

Jakube, tohle jsi posral!

To, co jsi napsal je svinstvo non plus ultra!

Navíc jsem se před chvilkou dozvěděl, že jste nominovali na kandidátku v Karlovarském kraji, na nejvyšší post kandidátky do Poslanecké sněmovny, bývalého oportunistu a kovaného Komunistu, který se jezdil učit za socíku Marxismus Leninismus do Moskvy a pak ho vyučoval v Československu.

A aby toho nebylo málo, tak ex soudruh Votápek také dělal poradce soudruhovi Ransdorfovi, ale decentně o tom mlčí a na otázky spolustraníků neodpovídá....A nyní vyhrál v Karlovarském kraji a obsadil jednu z nejvyšších nominací. Já tyhle komunistický kádry a oportunisty nemusím. Byl bych ochotný je tolerovat, ale ne, že budou zvoleni na vysoké posty na kandidátkách do Poslanecké sněmovny, což jsem se nyní dozvěděl.

Ve srovnání s tímto bývalým kovaným Komančem a oportunistou byli Janka Michailidu, Dalibor Záhora, Mikuláš Peksa a další úplně zlatí!

Mimochodem, ten seznam členů, kteří naší stranu v poslední době opustili je hooooodně dlouhý...Asi ho sem přišpendlím, aby se ti rozsvítilo. Možná pak pochopíš, že se něco se stranou stalo, protože odešlo MNOHO VALIDNÍCH LIDÍ, kterých si stále vážím, včetně poslanců, europoslanců, zastupitelů, radních, mediálních expertů a dalších...

Kvůli tomu, co jsi napsal a také kvůli tomu, že nesouhlasím, aby naší stranu reprezentovali, nebo byli ve vedení naší strany bývalí komunističtí kádři nyní zvažuji, že stranu opustím....Do takové strany jsem fakt před sedmi lety nevstupoval!

Já nezpochybňuji přehled a erudici ex soudruha Votápky, a vlastně jsem rád, že se nyní po letech dal na tu správnou stranu. Viděl jsem ho na demonstraci Milionu Chvilek na Malostranském náměstí a jeho projev tam byl skvělý. A ano, cítím, že to nyní i myslí dobře, a jsem pro, aby v tom pokračoval, ale ne jako oficiáně nejvýše nominovaný kandidát za naší stranu do Poslanecké sněmovny za Karlovarský kraj. Ať straně klidně pomáhá za úplatu, nebo proto, že chce a grátis, ale ne, že bude tento bývalý oportunista kovaný Komunista oficiálně představitel a ve vedení naší strany.

A TY!

TY SE PROBER!

Martine Mejstříku, to jsme to dopracovali...

Já tomu stále nemůžu uvěřit....:((