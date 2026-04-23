Moricová (Piráti): Zásah do komunikace má být cílený, odůvodněný a přezkoumatelný

23.04.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Projev na 14. schůzi Poslanecké sněmovny dne 23. dubna 2026 - reakce odpověď ministra Metnara na interpelaci k nařízení CSA

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové a členky vlády,

moje interpelace se týká postupu proti šmírovacímu nástroji chat control, ve které usiluji o to, aby Ministerstvo vnitra bylo v tomto tažení partnerem, nikoliv obhájcem šmírovacích praktik. Celou dobu coby Piráti varujeme před nástrojem chat control, který by přinesl plošné šmírování, monitorování textových chatů, e-mailů, příspěvků na sociálních sítích, povinné propojení uživatelského účtu s občanským průkazem či pasem, ověřování věku pro používání chatovacích i komunikačních aplikací. Naštěstí Evropský parlament v březnu tohoto roku dospěl k závěru, že skenování komunikace nesmí být plošné a nijak necílené, ale toto skenování musí probíhat u podezřelých osob a na základě povolení příslušného soudu.

Platnost evropské výjimky, tedy chat kontrol 1.0, umožňující plošné skenování soukromých zpráv, vypršel 3. dubna 2026 a od tohoto okamžiku již plošné skenování obsahu je zcela nezákonné. Bohužel platformy v tom skrytě pokračují, a proto europoslankyně Pirátů Markéta Gregorová podala stížnost Českému telekomunikačnímu úřadu pro nedodržování směrnice o soukromí a elektronických komunikací, směrnice ePrivacy, a pro protiprávní zpracování osobních údajů v komunikaci.

A jaký bude další osud chat kontrol? O tom bude jednat takzvaný Trialog; Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise. Postoj Evropského parlamentu je zcela jasný. Skenování obsahu komunikace musí probíhat jen u podezřelých osob a se souhlasem soudu. Ministerstvo vnitra však může sehrát v této věci důležitou roli. O kompromisním návrhu totiž bude opět hlasovat rada EU a je zcela důležité, aby Ministerstvo vnitra zohlednilo všechny racionální argumenty a podpořilo postoj Evropského parlamentu, tedy že je zcela neakceptovatelné, aby skenování probíhalo masivním a plošným způsobem.

Mgr. Michaela Moricová

V interpelaci jsme se s panem ministrem neshodli na tom, zdali chat control je či není v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a zejména s články 7 a 8, které se týkají respektování soukromého a rodinného života a ochrana osobních údajů. Analogicky chat control může porušovat Listinu základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, zejména články 7,13,17.

Přesto mým cílem je, abychom se s panem ministrem shodli na tom nejpodstatnějším, a sice že nelze podporovat plošné, bezhlavé skenování obsahu a že je nutné dodržovat směrnici o soukromí a elektronických komunikacích i nařízení o ochraně osobních údajů, tedy GDPR. Chat control by znamenal průlom do šifrované komunikace a možnost číst zprávy milionů lidí, kteří si prostě jen píšou s kamarády nebo si posílají fotky z rodinné dovolené.

Souhlasím s tím, že policie má mít nástroje proti zločinu, ale vždy pod kontrolou soudu a cíleně, nikdy plošně. Úvahy o plošném skenování jsou nepřijatelné a pokud bychom ho připustili, otevřeli bychom dveře nejen kontrole zpráv, ale i dalším pokusům o omezování svobod. Chránit děti před zneužíváním na internetu, což byl původní záměr návrhu, je zcela v pořádku a je to potřeba. Tohle ale není cesta.

Potírat sexuální zneužívání on-line se dá i jinak, a to třeba tak, že se zaměříme na byznys modely společností vlastnících dané sociální sítě, které ve skutečnosti samy o sobě dětem škodí. Musíme regulovat a poskytovat alternativy k algoritmům, které nám doporučují další a další podobný obsah. Navrhujeme tedy posílit prevenci, například větší rodičovskou kontrolu, zajištění lepšího vzdělávání a silnější mechanismy nahlašování závadného obsahu. Také musíme zastavit takzvané temné vzorky chování platforem a podobné praktiky. Musíme se zkrátka zabývat příčinami problému.

Vážený pane ministře, nástroj chat control ostře kritizovalo ve svém prohlášení 18 předních expertů v oblasti kyberbezpečnosti z různých států Evropské unie. Tento nástroj je rizikový, protože znamená masové a preventivní zásahy do soukromí všech uživatelů, tedy i bez jakéhokoliv podezření. Takový přístup oslabuje důvěryhodnost komunikace a vytváří prostor pro zneužití nebo chybné zásahy vůči nevinným lidem. Naproti tomu zásah do komunikace má být v právním státě cílený, odůvodněný a přezkoumatelný, což zajišťuje právě soudní povolení. Omezení sledování jen na konkrétní podezřelé osoby se soudním dohledem lépe vyvažuje bezpečnost a ochranu základních práv, jako je soukromí a svoboda komunikace.

Žádám Vás tedy, abyste podpořil stanovisko podrobně popsané v této interpelaci, jež se shoduje se stanoviskem Evropského parlamentu, a sice aby skenování komunikace mohlo probíhat pouze u podezřelých osob a se souhlasem příslušného soudu.

Děkuji.

