Mračková Vildumetzová (ANO): Myslíte, že právě tohle nyní trápí občany této země?

Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové,

já bych určitě chtěla zareagovat na vystoupení pana ministra vnitra Víta Rakušana, který i teď v tom mediálním prostoru říká: já jsem tady přinesl vládní návrh zákona o zrušení těchto právních předpisů. Já mám vždycky ráda v těch věcech korektnost a myslím si, že pan ministr vnitra tady především neřekl, že toto již tady bylo předloženo v roce 2019. Prošlo to prvním čtením, ale protože končilo funkční období, tak to neprošlo tím legislativním procesem.

Takže je určitě dobře, že je to tady, velmi to podporujeme, ale jenom prostě říkejme věci tak, jak jsou, kdo to připravil, kdo to vypracoval, a prakticky když to přeženu, tak pan ministr vnitra to vyndal ze šuplíku a dal to na vládu. To znamená, že teď tady říká, já jsem to odpracoval, a odpracoval to úplně někdo jiný! Ani já jsem to nebyla. Byli to určitě pracovníci na Ministerstvu vnitra, kteří si za zaslouží obrovské poděkování.

A takový druhý postřeh, který bych si dovolila mít, že - a my jsme se o tom už přeli s panem ministrem vnitra v několika debatách, myslíte si, kolegové a kolegyně, že tohle je jedna z jakoby klíčových a nejdůležitějších věcí, která v tuto chvíli zajímá a trápí občany této země? Určitě jste zaregistrovali, jak dneska moji kolegové tady předkládali řadu důležitých bodů, ať už jsou to prázdné regály v lékárnách, že nejsou antibiotika, ať už jsou to věci, které se týkají rozpočtu a dezinformací. Tyto body v žádném případě zařazeny nebyly, ale tento bod měl dnes prioritu. Takže to si myslím, že je také důležité tady v tuto chvíli zmínit.

Přesto je určitě dobře, že to tady konečně je, a určitě si přejeme, aby to co nejzdárněji a nejrychleji prošlo legislativním procesem.

Děkuji.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



