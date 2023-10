Mračková Vildumetzová (ANO): Návrh na zmrazení platů politiků jste ani jednou nezařadili

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo.

Já samozřejmě budu reagovat na toho, na koho reagovat se má, a to na Jakuba Michálka, prostřednictvím vás, paní předsedající. No, já si myslím, že to, co tady pan Michálek povídá ohledně zmrazení platů politiků, je absolutně nehorázné, pane Michálku. Prosím, vezměte si program jednání této Sněmovny, najděte si bod 48 - Návrh poslance Andreje Babiše ohledně zmrazení platů politiků na pět let. Chtěla bych vám říct, že tento návrh tady již leží od začátku, tedy od konce roku 2021, co vy jste přišli do vlády. Ani jednou jste ho neprojednali, ani jednou jste ho nezařadili.

Víte, co v tom návrhu je? Aby se to dotýkalo pouze poslanců a ne soudců a státních zástupců. Ti jsou z toho vyjmuti. Takže tento návrh tady byl v roce 2020, byl schválen, ale Senát ho zamítl. Pak jste přišli do vlády vy, proto jsme ten návrh předložili znovu a od té doby tady leží. Takže já považuji vaše vystoupení za absolutně nehorázné a neskutečné, když tady říkáte, že tedy bychom o tom měli vést nějakou debatu.

Řekněme si, jak to tedy je. Vy jste si svůj plat zvýšil od 1. ledna letošního roku a 12 %, seniorům jste vzali mimořádnou a řádnou valorizaci a ještě si dovolíte v tuto chvíli sem přijít říct a bít se v prsa, jak jste teď do konsolidačního balíčku vlastně dali nějaké zpomalení těch platů, že jste to tam konečně dali po našem tlaku, když my jsme vám to tady mnohokrát předkládali. Takže, pane Michálku, prosím vás, dejte si ruku na srdce, aby ta vaše vystoupení byla především pravdivá.

Děkuji.

