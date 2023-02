Mračková Vildumetzová (ANO): Nejistota vůči těm 25 tisícům zaměstnanců není vůbec fér

reklama

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych si dovolila zařadit dva body.

První bod s názvem Česká pošta. Chtěla bych dostat konkrétní informace o tom - a myslím si, že by to měli chtít všichni poslanci v této Poslanecké sněmovně - co se bude dít s Českou poštou v budoucnosti. Pan ministr vnitra, když si přebíral Českou poštu, nám všem deklaroval, jak se všechno změní, jak všechno bude v naprostém pořádku.

Pan ministr vnitra nebyl schopen za sedm měsíců vybrat nového ředitele České pošty, takže Česká pošta je bez vedení. Současný ředitel skončí 28. února a 1. března se stane ředitelem České pošty její náměstek pan Miroslav Štěpán. Takže my vůbec nevíme, jaká bude budoucnost, kam se bude ubírat, jestli se bude privatizovat, jestli do ní dá stát nějaké peníze, ale akorát co víme, že se ruší pobočky České pošty a ty doručovatelky, které tam pracují některé i dvacet třicet let, a troufnu si říct, ne za velkou mzdu, tak ty jsou propuštěny a pošta se lidem nedoručuje. Na základě toho mého příspěvku mě začaly oslovovat další doručovatelky ze všech koutů České republiky, například z Pardubického kraje, mám to poznačené, Heřmanův Městec, že tam také dojde k tomu, že 31. března budou všechny doručovatelky propuštěny. Je to ta správná cesta? Já si myslím, že v žádném případě a že zodpovědnost za to nese ministr vnitra a měl by tady jasně říct, jaké bude další směřování České pošty. A myslím si, že i ta nejistota vůči těm lidem, vůči těm 25 tisícům zaměstnanců není vůbec fér, protože oni prakticky neví vůbec, co se bude dít.

Také pozoruji, že se prodává řada budov České pošty. Teď se třeba dozvídám, že v Karlových Varech krásná budova hlavní pošty, která je v centru kousek od Thermalu, takže snad i ta se má prodávat. Jsou informace, že se prodává právě mnoho objektů. Nemáme o tom vůbec žádné detailní informace.

Pan ministr zdravotnictví sem přijde a nejdříve řekne - sehnal jsem 40 tisíc nurofenů, pak je to 400 tisíc nurofenů, pak už je to 500 tisíc nurofenů. A pak mi napíše takových padesát maminek, že byly v lékárnách a nesehnaly nurofen. Takže já se vůbec v tom nevyznám. A hlavně když jsem v úterý velmi bedlivě poslouchala pana ministra zdravotnictví, tak jsem se vůbec nedozvěděla, jakým způsobem to vyřeší.

Když jsem mu tady v srpnu jako maminka říkala, že nurofen není, respektive říkala jsem to do médií, tak nikdo na to nebral zřetel. A pan ministr začal tu situaci možná řešit na konci roku. Ale to už je pozdě.

To, že nepřišel na kulatý stůl, tak to pro mě byl naprostý šok, protože jestliže tam přijdou zástupci - šéf farmaceutických firem, České lékařské komory, Všeobecné zdravotní pojišťovny, on nám tady pořád u toho mikrofonu, říká - já vám děkuji, já s vámi chci komunikovat, já to chci řešit - a pak na takto důležitý kulatý stůl, který svolaly kapacity, já si to troufnu říct, paní profesorka Adámková, pan profesor Špičák, pan Dr. Mašek a bylo tam opravdu to zastoupení - a on tam nepřijde, nepřijde tam šéfka Státního ústavu kontroly léčiv, dvě klíčové osoby a dozvídáme se tam, že snad jí někdo řekl, že tam nemá chodit, no, tak to už nevím vůbec, co si o tom myslet.

Než jsem sem šla teď říci, že chci zařadit klíčový a důležitý bod, jestli vám nevadí, že nejsou léky v lékárnách a v nemocnicích, tak mně to teda opravdu vadí a myslím si, že by to mělo vadit celé této Sněmovně, protože my jsme zodpovědní nebo respektive ministr je zodpovědný za to, aby zajistil dostatek léků pro občany České republiky, tak já jsem se před chvílí dozvěděla, že už teď ministr - dneska to vyšlo - uvažuje o finské cestě i vlastní výrobě. Slyšel jste to tady někdo, když tady vystupoval v úterý pan ministr? Já to teď slyším úplně poprvé. Z toho je patrné, že pan ministr zdravotnictví vůbec neví, jakým způsobem to má řešit. On se neustále vymlouvá, že to je v celé Evropě. Lidé si ale jezdí pro léky do Německa, jezdí si do Polska, takže to určitě není pravda. Dokonce už tady v úterý uvedl, že to je i v Americe a v Austrálii. Všude chybí léky. Já znovu říkám jedno, že se to musí řešit na evropské úrovni. Já pořád říkám to samé, kdo měl to předsednictví? Předsednictví měla Česká republika a pan ministr zdravotnictví k nedostatku léků nesvolal ani jedno jednání. On samozřejmě dneska operuje těmi léky, které my neustále říkáme ohledně dětí, na horečky, nurofen, antibiotika atd., ale prosím, zajděte si do té lékárny, nejsou vůbec léky například na záněty očí.

Rok třeba není Endiaron, mohla bych pokračovat dalšími léky, které mám všechny poznamenané, jak mi píšou lidé. Já udělám jedno. Já vyzvu lidi, kteří mi dneska píšou, že ty léky nemůžou sehnat, ať se přímo obrátí na ministra zdravotnictví. Pokud dnes ten bod nebude zařazen, tak to udělám. Odkážu na jeho mail, ať lidé píšou ministrovi zdravotnictví, ať lidi nevolají do těch lékáren, ale ať píšou tomu, kdo je za to zodpovědný a kdo to má zajistit. A to je ministr zdravotnictví. Děkuju vám za pozornost.

