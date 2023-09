Mračková Vildumetzová (ANO): Rakušan hlasoval proti zájmům ČR

reklama

Ministr vnitra Vít Rakušan, který hlasoval pro migrační pakt, jenž má státům přidělovat nelegální migranty, přišel na bezpečnostní výbor s novou strategií. Dává od paktu ruce pryč, prý neplatí. Ano. Teď ještě ne. Než ho schválí Evropský parlament. Ale to, že pro něj hlasoval proti zájmům ČR, už mu nikdo neodpáře. On zastupoval Českou republiku.

Navíc jsme měli půl roku předsednictví EU. Co celou tu dobu Rakušan dělal? Připravil nějaký návrh? Posunul nějakým pozitivním směrem migrační pakt, který přikazuje přerozdělování nelegálních migrantů a pokud je daný stát nepřijme, musí zaplatit cca 500 tisíc za jednoho?

Polsko, Maďarsko, Slovensko hlasovalo proti tomuto paktu. Když se opozice ptala, proč jsme i my nedrželi soudržnost v rámci V4, odpověděl ministr, že V4 nefunguje dobře a hájí jen svoje zájmy. To myslí vážně?! Co prosadíme jako samostatná ČR? Jak budeme hájit naše zájmy? V4 má přeci daleko větší sílu něco prosadit.

Ministr vnitra zároveň říká, že migrační pakt přinese zrychlení azylového řízení, návratovou politiku, všichni nelegální migranti se již nedostanou na území EU a budou se vracet a já se ptám, proč není v migračním paktu pouze toto řešení? Proč je tam distribuční klíč, který bude státům přidělovat nelegální migranty?

Schválením migračního paktu jsme řekli nelegálním migrantům: “Přijďte do Evropy!” Vidíme aktuálně všichni, co se děje na Lampeduse, kam míří denně tisíce nelegálních migrantů. Do Itálie přišlo přes moře od začátku roku 123 860 migrantů, a to je dvakrát více než vloni. Německo hrozí, že už nikoho nepřijme. Němci pozastavují plnění Dublinských dohod, Francie začíná zpřísňovat ostrahu hranic.

A u nás vyskakují migranti z dodávek. A ministr vnitra Vít Rakušan chce ještě pořád někomu tvrdit, že migrační dohoda nebyla pro pašeráky a hlavně nelegální migranty pozvánkou do Evropy?

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Hejtman Kulhánek drží basu s vládou a k prosbám starostů je hluchý a lhostejný Mračková Vildumetzová (ANO): Zatím, jak ten vývoj vidím, tak z toho je kočkopes „Pomůže nám to se podělit.“ Rakušan se přihlásil k placení za migranty. Hrdě Mračková Vildumetzová (ANO): Co uděláte pro to, aby investor šel do Karlovarského nebo Ústeckého kraje?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE