Mračková Vildumetzová (ANO): Takhle šetříte? 56 miliard na věc, která se dá odložit

Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, ráda bych upozornila, když tedy teď tady došlo i k nějaké v uvozovkách slovní přestřelce mezi ministrem financí a Alenou Schillerovou, velmi mě mrzí, že pan ministr financí v tuto chvíli odchází, protože jste zaregistrovali zprávu, a já bych právě proto chtěla zařadit ten bod s názvem Rodná čísla, která se mají od 1. ledna roku 2024 změnit, to znamená, že nebudete muset mít už v občanském průkaze rodné číslo a bude to nahrazeno takzvaným identifikátorem. Řeší se to mnoho let. Řešilo se to i za naší vlády.

Bohužel v tuto chvíli, a vůbec mě udivuje, když tedy vláda přišla se změnou programového prohlášení a hledá ty úspory a říká, že chce šetřit, že zrovna tuto věc, která má stát státní rozpočet 56 miliard korun, nechce odložit o nějaký rok dopředu. Položme si otázku, pokud bychom se dnes zeptali občanů České republiky, jestli jim bude vadit, že 1. ledna budou mít dále v občanském průkaze rodné číslo, nebo jestli jim navýšíme rodičovský příspěvek, nebo budeme řešit něco jiného vůči nim, tak jsem přesvědčena o tom, že 90 % občanů odpoví, že chtějí posunout ten termín, aby to rodné číslo nadále v občanském průkaze bylo. Samozřejmě z rodného čísla dnes zjistíte datum narození a pohlaví toho daného občana. Přesto v tuto chvíli bych vás chtěla vyzvat a především právě ministra financí, protože dneska budou mít vládu, a já se budu když tak snažit, pokud nebude zařazen ten bod, abychom přijali popřípadě u nějakého bodu u třetího čtení dnes k tomu usnesení. Pan ministr vnitra je v Africe. Je to důležitější, místo aby řešil takto důležitou věc, to znamená, přišel s novelou zákona, která by řešila úsporu 56 miliard pro naše občany. Ano, takže to je první bod. Já myslím, že to stihnu.

A ten druhý bod, který jsem avizovala a dávám ho právě proto, abych na něj upozornila, a to je programové prohlášení vlády, které se změnilo. Změnilo se po roce a třech měsících. Znovu opakuju, že snad bychom měli dodržovat Ústavu České republiky, která hovoří o tom, že vláda je zodpovědná Poslanecké sněmovně. Znovu se ptám, jestli někdo z poslanců v této Poslanecké sněmovně dostal nové programové prohlášení a jestli mu nějaký člen vlády, popřípadě třeba na nějakém výboru přišel říct v té dané oblasti, co se v tom programovém prohlášení změnilo. Takže znovu bych chtěla vyzvat a dávám to jako druhý bod, chápu, že dnes budou třetí čtení, ale chtěla bych docílit toho, že až bude další schůze toho 16. května, takže ta vláda to tam konečně sama zařadí, ne že to budeme zařazovat my jako opozice. Já to považuji za samozřejmost, že by tady měl někdo, buď pan premiér, nebo vicepremiéři, máme jich nejvíce v historii, tak určitě jeden by tady mohl vystoupit a seznámit Poslaneckou sněmovnu s novým programovým prohlášením. A myslím si, že třeba právě to, že když tedy jste dělali, a vy říkáte, že to bylo z důvodu samozřejmě válečného konfliktu na Ukrajině a tak dále, tak mě udivuje, že právě třeba v tom programovém prohlášení se neobjevilo to, že posuneme termín v rámci rodných čísel v občanských průkazech.

Takže já bych si dovolila zařadit rodná čísla jako druhý bod za bod paní Schillerové a třetí bod s názvem Programové prohlášení. Děkuju vám, paní místopředsedkyně.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



