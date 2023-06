Mračková Vildumetzová (ANO): To vláda chce zrušit všechny služby pro lidi?

reklama

Zastávka první - Nejdek. Stavila jsem se tam, protože jsem slyšela, že tam plánují zrušit pobočku Úřadu práce už od 1. července. Zastávka druhá - Horní Slavkov. I tam chce Úřad práce zrušit svojí pobočku. Jediný rozdíl je, že tam by to mělo být až od ledna 2024.

A já si tak říkám, zda to opravdu myslí tato vláda vážně? To skutečně musí zrušit všechny služby pro lidi? Mimo jiné, vzpomínáte, jak před pár dny říkal ministr vnitra Vít Rakušan, že v rámci reorganizace pošty plánuje, že by si lidé mohli právě na jejich pobočkám žádat i o sociální dávky? No, ano. Jen zapomněl říci, že i těch pošt bude méně. Jen u nás v kraji zavře totiž 14 jejích poboček!

Tato vláda nám chce zvýšit daně, máme rekordní ceny potravin i energií, jednu z nejvyšších inflací v EU a ještě navíc nás chce potrestat za svojí neschopnost tím, že zhorší dostupnost státních služeb.

Vy opravdu někdo tuto vládu chápete?

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



