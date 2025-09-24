Mračková Vildumetzová (ANO): Veřejnoprávní média musí mít stejná pravidla pro všechny

Děkuji za slovo. Jsem moc ráda, že pan předseda Rady České televize se dostavil na dnešní jednání pléna Senátu, protože už měl být přítomen na tom minulém jednání. Určitě děkuji za to jeho úvodní vystoupení.
V tuto chvíli bych si především dovolila reagovat na to, co tady řekl zpravodaj, pan senátor Rychlík, který tady řekl, že schválením té velké novely, že se zvýšilo nebo změnilo financování veřejnoprávních médií, takže byla důvěra veřejnosti. No já o tom úplně nejsem přesvědčena. Já si myslím, že ta důvěra veřejnosti by byla v případě, pokud by se schválil i ten zákon, změna Ústavy o tom, že by veřejnoprávní média kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad.
Všichni si přejeme, aby veřejnoprávní média byla nezávislá. Každý na to nahlížíme svým pohledem a každý popřípadě nějakým způsobem vnímáme, že nám třeba ta Česká televize nebo to veřejnoprávní médium tam třeba nedalo tu citaci, kterou my bychom si třeba v tu chvíli přáli. Já si myslím, že v těchto věcech vždycky si říkám, že přece kdo je u veřejnoprávních médií, tak opravdu musí být nezávislý a musí k tomu takto přistupovat. Bylo tady řečeno, že vyřídilo 137 stížností a že v tuto chvíli to zajišťuje nějaká nezávislá společnost nebo nezávislá firma.
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
Jestli byste k tomu mi to mohli ještě nějak více rozvést... Já totiž v tuto chvíli, samozřejmě je to předvolební období, ale jestliže vám zavolají veřejnoprávní média a řeknou vám, že by chtěla vyjádření, a řeknou vám, že daný člověk, který je na posledním místě kandidátky, se nemůže zúčastnit té reportáže, a vy se večer na tu reportáž koukáte, je tam někdo jiný z politického spektra, který je na druhém místě kandidátky, tak si říkáte, že to přece není nezávislé a není to férové. Musí mít všichni stejná pravidla.
Musím říct, že třeba v tomto případě, byla to teď v tuto chvíli tato zkušenost, která se stala asi před dvěma týdny, mě opět přivedla k tomu, že přece musíme, když to konstatujeme, musíme mít pro všechny stejná pravidla. Takže bych velmi ráda věděla, 137 stížností, a velmi ráda bych chtěla vědět, která nezávislá společnost toto řeší.
Ještě bych chtěla říct, že když se tato skutečnost stala, tak jsme se samozřejmě obrátili, že bychom to chtěli řešit, a dostanete na to nějaký emailový kontakt. Řeknou vám, že to vyřeší za několik týdnů, ne-li měsíců.
Takže myslím si, že takto by se opravdu v těchto případech postupovat v žádném případě nemělo. Jinak si myslím, že určitě spoustu věcí se dělá velmi, velmi dobře. Musím říct, že třeba například v tuto chvíli startuje StarDance v našem kraji. Já jsem velmi ráda, že budou moci na tuto událost chodit i občané, protože je to opravdu natolik jakoby oblíbené, a myslím si, že lidé tu možnost neměli, takže jsem velmi ráda, že třeba tento projekt začíná, že bude objíždět, tak, jak jsem měla možnost vidět, asi celou republiku, že i lidé se budou moci tohoto klání zúčastnit.
Pokud mi pan Rychlík ještě nějakým způsobem více osvětlí tu nezávislou společnost, budu za to moc ráda.
Děkuji.
