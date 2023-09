Mračková Vildumetzová (ANO): Zatím, jak ten vývoj vidím, tak z toho je kočkopes

reklama

Já děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Já si dovolím reagovat na pana ministra zdravotnictví, který tady hovořil o tom, že Karlovarský kraj bude mít komplexní onkologické centrum. My bychom si to velmi přáli, ale, pane ministře, vy tady bohužel nemluvíte pravdu. Já určitě vítám vaši aktivitu, že půjdou finanční prostředky na dva lineární urychlovače, určitě to zlepší nějakým způsobem onkologickou péči v Karlovarském kraji, ale není to komplexní onkologické centrum.

Já jsem vám děkovala za to, že jste přišel s tou myšlenkou, že jste jí tlačil před sebou, ale vy moc dobře víte, že tím, že nedošlo k dohodě Karlovy Vary - Cheb, tak to svým způsobem spadlo a Karlovarský kraj o ty finanční prostředky přišel. A dojde tam v uvozovkách k tomu, že se tam dají ty finanční prostředky jenom na to přístrojové vybavení.

A omlouvám se mé ctěné kolegyni Janě Pastuchové, ale mě velmi trápí, že nemáme leteckou záchrannou službu a že nemáme pokrytí 200 000 obyvatel. Pokud se to panu ministrovi zdravotnictví podaří, tak já mu za to určitě poděkuji. Zatím, jak ten vývoj vidím, tak z toho je kočkopes. Když se to vezme z Plzeňského kraje do Karlovarského, takže když k nám se létalo 23 minut, tak pak by se muselo 23 minut létat do Plzeňského kraje, takže mně zatím to připadá, že to je zatím jakoby chaotické a nemá to žádný směr a žádný závěr.

Mluvit o tom, že bude nová strategie rok 2028, byť jsem vás poslouchala, že tedy už byste to chtěl, aby to bylo dříve, uvidíme. Velmi ráda bych si s vámi, pokud by to bylo možné, ráda sedla a popovídala o tomto tématu.

Děkuju.

