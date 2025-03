Munzar (ODS): Lidé mají strach zejména proto, že vy je děsíte

Děkuji, pane předsedající. Já navážu na kolegu Staňka. Reaguji, vaším prostřednictvím, nejdříve na paní kolegyni Šafránkovou a potom na paní kolegyni Peštovou. No, tady se mluví o strachu. Ale ten strach mají zejména proto, že vy je děsíte. Hysterie a vyvolávání strachu není dobrým rámcem. Tady přece nikdo nebude vyhazovat kvůli jiným politickým názorům nebo náboženskému přesvědčení nějakého zaměstnance, a to proto, že v tom návrhu je pojistka, o které vy vůbec nemluvíte, a to, že pro zaměstnavatele je jednostranná - z jeho pohledu - jednostranná výpověď vykoupena dvojnásobným odstupným, to by dávalo zaměstnanci větší jistotu, větší finanční kompenzaci za tu jednostrannou výpověď, ale pro zaměstnavatele je to velký náklad, dvojnásobný, a je to podle mě lepší umožnit svobodně rozhodnout se zaměstnavateli, nejenom s kým chce spolupracovat, ale s kým spolupráci nechce, ale dát dvojnásobné odstupné. A je to lepší než dnešní praxe, když nějaký zaměstnavatel nechce se zaměstnancem spolupracovat, tak na něj mnohdy musí vytvářet nátlak, musí si hledat zákonné důvody, které dneska v zákoníku práce, a jestli si myslíte, že to pro zaměstnance i zaměstnavatele - tento stav - je lepší než dát jednostrannou výpověď s dvojnásobným odstupným, tak já mám na to úplně jiný názor. Ale to, že někdo tady bude vyhazovat někoho na běžícím pásu za jiné politické názory nebo za náboženské názory, je to vyvolávání strachu, protože každý zaměstnavatel si dvojnásobně rozmyslí, pokud musí dávat dvojnásobné odstupné. Děkuji.

