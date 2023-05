Munzar (ODS): Máme 300 tisíc volných pracovních pozic. Takhle nevyhrajeme

reklama

Já děkuju panu ministrovi za ty odpovědi. Ta čísla byla pro mě velmi opravdu zajímavá. Nicméně ten problém, který my dneska máme, na který narážíme - a připomenu ten váš příměr ohledně toho hokejového šampionátu, pět hráčů či šest hráčů - my máme problém v České republice - a upozorňují nás na to investoři - že tím limitem pro ty zahraniční investice nejsou ani tak ty investiční pobídky, ale řekněme nedostatek pracovníků. Máme 300 tisíc volných pracovních pozic. A když použiju ten váš příměr, tak můžeme akceptovat to, že budeme hrát v šesti, ale když nemáme na to hráče, tak stejně prohrajeme. To je jako první poznámka k tomu, co jste říkal.

A pojďme se bavit o těch závažnějších problémech. Já si pamatuju před čtyřmi lety, když jsem byl zpravodajem, že jsem se na ta čísla koukal - a teď už je to čtyři roky, nepamatuju si přesně ta čísla - nicméně tam bylo třeba to, že firmy do 50 zaměstnanců nedostávaly investiční pobídky. Tak bych byl rád, aby se to změnilo, aby investiční pobídky nebyly pouze pro velké firmy, ale zejména pro ty malé a střední, které jsou tím motorem inovací a tím motorem ekonomického rozvoje. To je druhá poznámka.

A třetí poznámka. Ano, já jsem v tomhle velmi konzervativní, myslím si skutečně, že dávat konkurenční výhody v prostředí opravdu, které je konkurenční, a není to skutečně výjimečná investice nebo výjimečná inovace, která nemá konkurenci, ale dávat investiční pobídky, aby si firmy mohly lépe přetahovat zaměstnance třeba v jednom oboru v dané lokalitě, je pro mě velmi limitující. Nesouhlasím s tím. Byl bych rád, kdybyste nám, pane ministře, řekl, jaký vy předpokládáte objem do budoucna, když se přenese to rozhodování zpátky (Předsedající: Čas.) na úřednickou úroveň. Děkuji za odpověď.

