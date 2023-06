Munzar (ODS): Nezužujme manželství jenom na technicko-právní úpravu soužití dvou osob

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já si dovolím zareagovat na mého ctěného kolegu pana poslance Zunu, vaším prostřednictvím, který tady řekl - neřešte ten název, protože to je detail. No, on to totiž detail není. Já jsem tady vystupoval už jednou s velmi dlouhým projevem. Nemám rád vystupovat jenom s jedním argumentem, který může být otočen, proto jsem tady vysvětloval svůj postoj v docela dlouhém projevu.

Nicméně já jsem v tom projevu řekl, že to je diskuze o principu a ten název je vyjádřením toho principu. Myslím si, že my nemáme problém upravit nějaká individuální práva, která komplikují každodenní život stejnopohlavním párům. V minulém období to ze strany iniciativy Manželství je fér bylo jednoznačně odmítnuto. My se bavíme o tom principu, že z mého pohledu manželství není technicko-právní úpravou soužití dvou osob, aby se jim spolu lépe žilo, i když k tomu svazku vede ušlechtilý cit jako je láska.

Pro mě ten princip manželství je daleko hlubší. Manželství historicky je institut, kde společnost předpokládá, že zabezpečí přirozené pokračování společnosti. Proto historicky mu byla dána některá navíc práva, navíc výhody. A proto ta diskuse o dětech je velmi zásadní. Já určitě ten můj komplexní pohled nedokážu říct ve zbývajících 20 sekundách. Odkazuji vás na ten stenoprotokol, protože myslím, že jsem tam vysvětlil můj postoj velmi dobře. Ale prosím, nezužujme manželství jenom na technicko-právní úpravu soužití dvou osob. Ten princip je skutečně hlubší a ta debata má být hlubší. Protože jinak (Předsedající: Čas, pane poslanče!) jdeme pouze po povrchu. Děkuji.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Munzar (ODS): Nemůžeme regulacemi zpřísňovat a určovat lidem, jak mají žít Munzar (ODS): Jeho vliv na formování samostatného státu byl úctyhodný Munzar (ODS): Dobrá věc se podařila. Větší dostupnost hypoték Munzar (ODS): Máme 300 tisíc volných pracovních pozic. Takhle nevyhrajeme

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama