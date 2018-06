Munzar (ODS): Prostředí pro malé a střední podnikání se nezlepšuje, ale naopak zhoršuje

Já bych chtěl zareagovat na pana poslance Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího, ten seznam byl zajímavý. A jak jste na tom pracovali vy? Vy jste zavedli nadužívání kontrolního hlášení, zavedli jste EET, zavedli jste kontrolní hlášení, zajišťovací příkazy, které jsou nadužívány Ministerstvem financí apod. Takže ono se tady nezlepšuje poslední dobou prostředí pro malé a střední podnikání, ale naopak se zhoršuje.

Tady někdo řekl jeden mýtus podle mě a je to častá argumentace, že EET se narovnávají podmínky v obchodních vztazích a v podnikatelském prostředí. Opak je přece pravdou! S touto argumentací přišly velké supermarkety, protože je přece veliký rozdíl mezi velikým supermarketem generujícím velké zisky a malým podnikatelem, který se snaží uživit sebe a nabízet služby svému okolí. A právě ty velké s tím přišly, s touto argumentací, protože jaký je faktický důsledek EET na malých obcích? Žádný, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího? Naopak! Ty obchody se ruší, ruší se hospůdky a těm velkým končí konkurence. Proto oni to vítají, proto oni pro to horují a proto oni používají tu argumentaci, že se narovnávají podmínky.

Tady pan poslanec Volný prostřednictvím pana předsedajícího řekl, že je mýtus, že končí obchody a hospůdky. Pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, já bych vás pozval do obce Knovíz na Kladensku, kde právě po zavedení EET skončil tento obchod. A víte, jaký je praktický důsledek? Obyvatelé, staří obyvatelé, kteří nemají auto, musí čekat na autobus, aby si dojeli do nedalekého Slaného, aby si mohli nakoupit rohlíky a mléko. To je praktický důsledek zavedení EET! Takže není pravdou, že to nemá žádný dopad, a není pravdou, že to narovnává podnikatelské podmínky, protože kupní síla ve velkých městech a na vesnicích je jiná. A každý podobný administrativní zásah do podnikatelského prostředí může být pro malé podniky fatální, což se ukázalo i na příkladu EET.

Děkuji.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV