Munzar (ODS): Už nejsme závislí na ruské ropě

Itálie je moje srdcovka. Mám ji rád odjakživa – jezdím tam každý rok a žije tam i část mé rodiny.
Proto se i v politice dlouhodobě věnuji česko-italským vztahům. Pořádal jsem česko-italská byznys fóra a mám radost, že se Itálie stala už 5. největším obchodním partnerem Česka.
Díky spolupráci našich zemí se podařilo dosáhnout dvou důležitých věcí:
- rozšíření ropovodu TAL z Terstu – už nejsme závislí na ruské ropě,
- revize normy EURO 7 a změna pokut za nesplnění emisních cílů – evropské automobilky tak neohrozily nerealistické podmínky z Bruselu.
Na dobrých vztazích s Itálií záleží – a já budu dál pracovat na jejich dalším rozvoji k prospěchu naší země a našeho hospodářství.
