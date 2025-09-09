Munzar (ODS): Už nejsme závislí na ruské ropě

09.09.2025 18:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke vztahům s Itálií.

Foto: ods.cz
Popisek: Vojtěch Munzar (ODS)

Itálie je moje srdcovka. Mám ji rád odjakživa – jezdím tam každý rok a žije tam i část mé rodiny.

Proto se i v politice dlouhodobě věnuji česko-italským vztahům. Pořádal jsem česko-italská byznys fóra a mám radost, že se Itálie stala už 5. největším obchodním partnerem Česka.

Díky spolupráci našich zemí se podařilo dosáhnout dvou důležitých věcí:

  • rozšíření ropovodu TAL z Terstu – už nejsme závislí na ruské ropě,
  • revize normy EURO 7 a změna pokut za nesplnění emisních cílů – evropské automobilky tak neohrozily nerealistické podmínky z Bruselu.

Na dobrých vztazích s Itálií záleží – a já budu dál pracovat na jejich dalším rozvoji k prospěchu naší země a našeho hospodářství.

Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • poslanec
Psali jsme:

Stanjura v ostravské debatě: Ruský kolaborant promluvil
Koudelka měl konferenci ve sněmovně: Ukrajina nám dává čas připravit se na Rusko
Pád vlády ve Francii. Levičáci chtějí i konec Macrona
autor: PV

Taky by mě zajímalo, co bude s důchody

Ale ne teď, ale za 10-20-30 let? Bude na ně? Proč teď kritizujete vládu za důchody, když sami jste pro důchodovou reformu neudělali nic, ani teď ani když jste byli ve vládě?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

