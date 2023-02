Nacher (ANO): Cílem návrhu je posílit procesní postavení specializovaných orgánů

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem nějak nechtěl zneužívat toho slova předkladatele, ale teď jenom stručně popíšu, o co jde. Nebo nejprve bych chtěl poděkovat, že jsme vůbec v tom třetím čtení, ač to jedna z věcí, kterou jsme tady předložili hned po volbách vlastně z opozičních lavic, a vládní většina to pustila do druhého a do třetího čtení, takže za to bych chtěl poděkovat. Ono jde v zásadě o drobnou změnu občanského soudního řádu, kde v § 250c se v zásadě zpřísňuje nebo bych řekl precizuje to, aby soudy vyzvaly specializované mimosoudní orgány k řekněme spolupráci. Původní paragraf je, že stejnopis žaloby soud doručí správnímu orgánu, to je ono, který o sporu nebo o jiné právní věci rozhodl, a umožní mu se k žalobě písemně vyjádřit. Praxe byla, že umožní mu se vyjádřit, že to dopadlo tak, že často ty mimosoudní orgány o tom vůbec nevěděly, o tom, že ta prohraná strana se potom obrátila na soud, a už nežaluje správní orgán, ale žaluje toho spotřebitele. Když jsme to probírali na ÚPV a potom na podvýboru pro ochranu spotřebitele, tak nám třeba řekli, že z ČTÚ za tu celou dobu, a měli tam tisíce případů, tak o tom soudním řízení vědí pouze o jednom jediném případu.

A my to zpřesňujeme tím, že soud vyzve, vyzve ho, vyzve ten správní orgán, aby soudu v určité lhůtě oznámil, zda v řízení bude uplatňovat práva podle věty druhé. To znamená, vyzve ho, proaktivně ho vyzve, vyzve ten mimosoudní orgán. Jinými slovy, dámy a pánové, cílem toho návrhu je posílit procesní postavení specializovaných orgánů, což jsou specializované mimosoudní orgány, které v té oblasti ochrany spotřebitele řeší specializovaně ty věci, které u soudů, taková je moje zkušenost, jdou příliš po povrchu - finanční arbitr, ČTÚ, ERÚ atd., dokonce tam spadá i katastr nemovitostí, jak jsme zjistili v té velmi podrobné debatě na ústavně-právním výboru.

Princip je takový, že v části páté občanského soudního řádu byly částečně převedeny na správní orgány, to znamená na finančního arbitra, ČTÚ a podobně, právě některé úzké specializace, ty agendy. Typicky u finančního arbitra jsou to různé finanční služby, které využívají spotřebitelé. A je nějaký předpoklad, a z toho já vycházím a jsem rád, že to probíráme ve třetím čtení a doufám, že to projde, že když se spotřebitel obrátí na mimosoudní orgán, který je specializovaný v té oblasti, tak očekává, že dostane řekněme kompetentnější rozhodnutí než od obyčejného soudu, který řeší všechny věci od Šumavy k Tatrám, za prvé. Za druhé jsou tam nějaké lhůty a za třetí je to bezplatně. To znamená, proto ti lidé v rámci tzv. já bych to nazval i racionální apatie, která se používá u hromadných žalob, se neobrací, nejdou k soudu. Trvá to dlouho, je to drahé. Zatímco k těm mimosoudním orgánům ano.

Často výsledkem je, že když ten mimosoudní orgán rozhodne ve prospěch spotřebitele, tak ta společnost, ta firma se obrátí potom na soud, ale žaluje už toho spotřebitele, ne ten mimosoudní správní orgán, a spotřebitel je najednou před tím soudem sám. A když soud neosloví proaktivně ten mimosoudní orgán, já jsem dával vždycky příklad finančního arbitra, tak v té chvíli spotřebitel se musí hájit sám tím, že přečte, nevím, to rozhodnutí, usnesení, důvodovou zprávu a podobně. Je větší předpoklad, a tady bych chtěl podtrhnout jednu věc, že ten mimosoudní orgán jakožto specializovaný orgán bude hájit svoje rozhodnutí neskonale lépe, efektivněji a kompetentněji než ten spotřebitel, který není odborník.

A chtěl bych tady podtrhnout jednu věc, o které jsme se tady bavili docela dlouho, nevidím tady kolegu Karla Haase, ta změna je neutrální. To bych chtěl upozornit. Já to sice popisuji, že to jako prospotřebitelské, protože moje zkušenost je, že většinou končí před soudem ty spory, kde spotřebitel vyhrává před mimosoudním orgánem, ale úkolem toho mimosoudního orgánu před soudem je hájit to jeho rozhodnutí. Takže někdy to může být i opačně a někdy to je třeba 50 na 50. Takže ta změna je neutrální. Není to tak, že tam před soud jde ten správní orgán hájit spotřebitele. To bych tady chtěl podtrhnout, protože v důvodové zprávě to není úplně přesně popsáno.

Tolik tedy sukus debaty o této normě, o tom tisku číslo 48. Je tam jeden pozměňovací návrh pana zpravodaje, který to posouvá, protože to už tady nějakou dobu projednáváme, a jinak já vám děkuji za podporu.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nacher (ANO): Jednušeji a naplacato už to říct nelze Nacher (ANO): Nerozumím tomu dělítku devět, v čem je ta přidaná hodnota Nacher (ANO): Má to přímou souvztažnost, a to je to, co kritizujeme Nacher (ANO): Vy jste taková vláda retroaktivit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama