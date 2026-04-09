Nacher (ANO): Doplnění „veřejnoprávně-poplatkové” bramboračky

10.04.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k historii diskuze o koncesionářských poplatcích

Nacher (ANO): Doplnění „veřejnoprávně-poplatkové” bramboračky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Patrik Nacher (ANO)

Komentář CNN Prima News (ZDE), přesně shrnující „veřejnoprávně-poplatkovou” bramboračku, kterou ODS v posledních letech, měsících a týdnech prostřednictvím svých čelních představitelů servíruje. Dovolím si jej ještě lehce doplnit.

Před několika lety návrh na zrušení koncesionářských poplatků uvedený ve vlastním volebním programu.

Bývalý ministr kultury Martin Baxa v červenci 2022: „Televizní poplatky nezvýšíme, byla by to špatná zpráva pro občany.”

V tomtéž volebním období se Baxa stihl převtělit do role jednoho z hlavních architektů nejen zvýšení poplatků, nýbrž i iracionálně koncipovaného rozšíření okruhu jejich plátců.

V prvním kole volby kandidátů do Rady ČT v minulém týdnu Baxa (spolu s další poslankyní za ODSLucií Bartošovou) podpořil mimo jiné Stanislava Berkovce. Toho ze „zlého, veřejnoprávní média likvidujícího” ANO. Po „hodnotovém zásahu” předsedy strany Martina Kupky si Baxa i Bartošová sáhli do svědomí a vyjádřili se, že Berkovce při plenární volbě již znovu nepodpoří.

A do toho všeho člen stínové vlády ODS Radim Ivan vytasil návrh na umístění ČT na burzu.

Udržovat s tímhle vším v zádech při životě „na přístrojích” bludnou pohádku o tom, jak zlá vláda v čele s hnutím ANO touží vyhladovět veřejnoprávní média, zprovodit ze světa jejich nezávislost, učinit z nich nástroj vládní propagandy a podobně, už musí být v této fázi skutečná fuška…

