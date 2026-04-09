Nacher (ANO): Doplnění „veřejnoprávně-poplatkové” bramboračky

Komentář CNN Prima News (ZDE), přesně shrnující „veřejnoprávně-poplatkovou” bramboračku, kterou ODS v posledních letech, měsících a týdnech prostřednictvím svých čelních představitelů servíruje. Dovolím si jej ještě lehce doplnit.
Před několika lety návrh na zrušení koncesionářských poplatků uvedený ve vlastním volebním programu.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Bývalý ministr kultury Martin Baxa v červenci 2022: „Televizní poplatky nezvýšíme, byla by to špatná zpráva pro občany.”
V tomtéž volebním období se Baxa stihl převtělit do role jednoho z hlavních architektů nejen zvýšení poplatků, nýbrž i iracionálně koncipovaného rozšíření okruhu jejich plátců.
V prvním kole volby kandidátů do Rady ČT v minulém týdnu Baxa (spolu s další poslankyní za ODSLucií Bartošovou) podpořil mimo jiné Stanislava Berkovce. Toho ze „zlého, veřejnoprávní média likvidujícího” ANO. Po „hodnotovém zásahu” předsedy strany Martina Kupky si Baxa i Bartošová sáhli do svědomí a vyjádřili se, že Berkovce při plenární volbě již znovu nepodpoří.
A do toho všeho člen stínové vlády ODS Radim Ivan vytasil návrh na umístění ČT na burzu.
Udržovat s tímhle vším v zádech při životě „na přístrojích” bludnou pohádku o tom, jak zlá vláda v čele s hnutím ANO touží vyhladovět veřejnoprávní média, zprovodit ze světa jejich nezávislost, učinit z nich nástroj vládní propagandy a podobně, už musí být v této fázi skutečná fuška…
Ing. Patrik Nacher
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku