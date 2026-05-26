Prokšanová (KSČM): Odmítáme další chudobu v podobě jednotné sociální dávky

26.05.2026 20:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k superdávce.

Foto: Se svolením Petry Prokšanové
Popisek: Petra Prokšanová

Pravicová vláda Petra Fialy a její minstr práce a sociálních věcí Marian Jurečka připravili a prosadili tzv. „jednotnou sociální dávku“. Učinili tak přes upozornění, vážné výhrady a odpor odborů, těch, kteří dávku ji budou realizovat a i těch, kteří budou jejími adresáty. Současné vláda Andreje Babiše a současný ministr práce Aleš Juchelka slíbili „něco udělat“ s jednotnou sociální dávkou. Vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí však spíš přešlapují na místě. Zatím byl pouze odložen termín  účinnosti této dávky, především z technických důvodů.

Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska jednotnou dávku důrazně odmítlo a stále odmítá.

Důvody lze shrnout velice jasně a jednoznačně:

Sloučení sociálních dávek – Vláda zavádí tzv. „superdávku“, která spojí několik současných sociálních dávek do jedné, přičemž systém bude digitalizovaný a doplněný o „motivační bonus“ pro pracující.

Omezení nároku na dávky – Reformou se zpřísňují podmínky pro získání podpory, včetně principu kolektivní odpovědnosti domácností, což může vést k hromadnému zamítání žádostí a snížení počtu příjemců.

Normativní náklady na bydlení – Stát stanoví limity pro uznatelné náklady na bydlení, což může znevýhodnit nízkopříjmové domácnosti, které platí vyšší než stanovené nájmy, a tím je fakticky vyloučit ze systému.

Právní nejistota a riziko diskriminace – Nová pravidla obsahují nejasné definice a právní nedostatky, které mohou vést k nerovným rozhodnutím úřadů a vlně soudních sporů o zamítnuté dávky.

Jednotnou sociální dávku, tzv. „superdávku“  lze nazvat majetkovým testem jako nástrojem k odepření pomoci a elegantní pastí na chudé. Naplňuje se tak to, na co OS ČMS pokazovalo při schvalování této dávky předchozí pravicovou vládou.

OS ČMS připomíná, že podle dat Interní komplexní analýzy reformy systému státní sociální podpory vyplývá, že si pohorší 57,2 % příjemců státní sociální podpory. Tento finanční propad se nevyhýbá žádné z hlavních demografických skupin – od jednotlivců seniorů, přes samoživitele až po vícečetné rodiny. U téměř 20% žadatelů státní sociální podpory a nepokrývají příjmy kombinované s dávkami ani základní životní minimum po odečtení nákladů na bydlení. Superdávku představuje skrytou finanční past pro samoživitele.

Z pohledu OS ČMS jde o velice alarmující skutečnost. Ohrožena je chudobou výrazná část české společnosti. Je otázkou, zda příjemcům dávky pomůže úprava normativních nákladů na bydlení, která se připravuje.

Zcela nepřijatelný je majetkový test jako nástroj k odepření pomoci, který se zvedá a  namísto individuálního posouzení nastaví pevné hranice, a kdo je překročí, má smůlu. Bez ohledu na skutečnou situaci domácnosti. Vysoce sporné je otázka nadměrného majetku.

OS ČMS proto důrazně odmítá jednotnou sociální dávku připravenou minulou vládou jako formu státní sociální pomoci. Vyzýváme vládu, aby neotálela s jejím odmítnutím a nesnažila se ji pouze reformovat.

Odmítáme chudobu řízenou státní sociální  podporu - odmítáme majetkový cenzus pro chudé a sociálně slabé! 

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
