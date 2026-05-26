Urban (SPD): Rekordy AfD. Evropa posílá jasný signál

Alternativa pro Německo (AfD) dosáhla v novém průzkumu agentury INSA rekordních 29 procent. Jde o nejvyšší podporu, jakou jí kdy některá agentura naměřila. Podle Milana Urbana předsedy zastupitelského klubu SPD na pražském magistrátu, je výsledek především „silným znamením“, že Evropa ztrácí kontakt s vlastními občany“.
Víkendová sondáž agentury INSA ukazuje, že by AfD nyní volilo 29 procent Němců. Za ní by skončila CDU/CSU s 22 procenty, Zelení se 14 procenty a SPD se 12 procenty. Do Spolkového sněmu by se dostala ještě Levice s deseti procenty.
Podle odborníka na extremismus Gideona Botsche roste podpora AfD navzdory tomu, že se strana „dál radikalizuje“. Botsch upozorňuje, že stigma spojené s volbou AfD slábne a voliči reagují především na migrační politiku.
Výsledky průzkumu komentuje Milan Urban, předseda zastupitelského klubu SPD na pražském magistrátu.
„Tohle není jen německý příběh. Je to signál, že Evropa se vzdaluje vlastním lidem. Občané mají pocit, že jejich problémy nejsou slyšet, že se řeší všechno možné, jen ne jejich životní realita,“ uvádí Urban.
Podle něj je současná situace důsledkem dlouhodobého napětí mezi evropskými institucemi a členskými státy.
„Evropa musí najít cestu zpět k hodnotám, na kterých vznikla. K odpovědnosti, k bezpečí, k ochraně vlastních občanů. Pokud to neudělá, budou podobné výsledky přicházet z dalších zemí. A není se čemu divit, lidé si volí ty zástupce, kteří jim nabízejí řešení, “ dodává.
Urban: Připravujeme spolupráci s AfD na odborné úrovni
Urban zároveň potvrzuje, že se chystá vystoupit na konferenci AfD v Drážďanech. Podle něj má jít o odborné fórum, kde se budou probírat konkrétní témata, nikoli politická prohlášení. V centru jeho vystoupení má být energetika a dopady evropských regulací na členské státy.
„V Drážďanech vystoupím na konferenci AfD a budu hovořit o energetické politice v rámci SPD. Jedná se o odbornou debatu, která jde napříč celým evropským spektrem. Emisní povolenky jsou nesmysl vytvořený spekulanty Evropské unie. Stejně tak i Green Deal. Je to nesmyslné, proč na to mají doplácet občané jednotlivých členských států.“
Urban zdůrazňuje, že debata o energetice a dopadech evropských politik se vede napříč Evropou a že spolupráce mezi jednotlivými stranami či odborníky je klíčová pro další smysluplný ekonomický rozvoj. Podle něj je důležité, aby se státy dokázaly bavit o konkrétních problémech a našli řešení, jak ven z krize.
„Připravujeme možnosti spolupráce s AfD nejen u nás nebo v Německu, ale chceme propojit celou Evropu sdílením podobných myšlenek. Nejde o ideologii, jde o to, aby státy začaly znovu podporovat své lidi, ne podporovat EU na úkor vlastních občanů.“
Zároveň upozorňuje, že rostoucí podpora AfD je především „zrcadlem nespokojenosti“. Podle něj nejde o izolovaný jev, ale o širší trend, který se objevuje v celé Evropě.
„Je to velký signál. Konečně se to děje. Lidé chtějí změnu. Chtějí, aby se Evropa vrátila k normálnosti, k odpovědnosti, k tomu, že stát stojí za svými občany. Pokud to politici nepochopí, budou výsledky jako tento přicházet stále častěji,“ dodává.
Odborník na extremismus Gideon Botsch upozorňuje, že AfD přebírá stále více prvků neonacismu a činí tak „zcela otevřeně“.
Zatímco Botsch upozorňuje na radikalismus a neonacismus, Urban reaguje přímo a jasně.
„Je potřeba rozlišovat mezi extremismem a mezi tím, když politici reagují na reálné potřeby občanů,“ vysvětluje Urban. „Politici byli zvoleni v demokratických volbách lidmi a mají plnou odpovědnost hájit především zájmy občanů. Pokud někdo nazývá extremismem nebo neonacismem to, že politik upozorňuje na problémy, které lidé skutečně řeší, pak je to velmi nebezpečné zjednodušení.“
Ještě dodává, že debata o extremismu se v Evropě často používá jako nástroj k umlčení nepohodlných témat.
„Pokud se začne automaticky nálepkovat každý, kdo upozorní na selhání státu nebo EU, pak se nejedná o ochranu demokracie, ale o její oslabování. Politika má být o lidech, ne o tom, kdo koho rychleji označí za extremistu, ale o tom, co jsou schopni politici udělat pro lidi své země,“ doplňuje Urban.
AfD posiluje i v zemských volbách. V Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci získala kolem 20 procent. V září by ve východních zemích mohla podle průzkumů dosáhnout až 41 procent.
Podle Urbana je to další potvrzení trendu.
„Evropa se mění. A je to dobře. Pokud se politici budou tvářit, že se nic neděje, voliči jim to připomenou u volebních uren,“ uzavírá.
